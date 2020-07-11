Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:
Erkekler Süper Lig: 26 Eylül
Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül
Erkekler 1. Lig: 4 Ekim
Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi.
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