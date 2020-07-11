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Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.07.2020 10:08 | Son Güncelleme

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:

  • Erkekler Süper Lig: 26 Eylül

  • Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül

  • Erkekler 1. Lig: 4 Ekim

  • Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi.

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