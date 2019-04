Henüz kayak yapmamış olanların mutlaka gitmesi gereken Kartalkaya ile ilgili öneriler

İstanbul’a 295 km uzaklıkta olup 4 saat Ankara’ya ise 190 km olup 2 saat 20 dakika sonra Kartalkaya Kayak Merkezine rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer İstanbul üzerinden geliyorsanız Bolu’dan çıktıktan 10 km sonra Kartalkaya tabelasıyla karşı karşıya kalacaksınız ve o tabeladan sonra 28 km’lik bir yoldan sonra Kartalkaya’ya ulaşmış olacaksınız. Ankara’dan da geliyorsanız Bolu’ya 10 km kala yine aynı şekilde tabeladan devam edip Kartalkaya’ya ulaşmış oluyorsunuz. Ya da yolcu360 online kiralama hizmeti ile Bolu’da araç kiralayın ve bırakın yol birçok güzelliğiyle sizi selamlasın. Her ne kadar kış mevsiminde yaylalarda insanlara rastlamasanız bile insanların kendi emekleriyle, doğaya gösterdikleri saygıyı hissedeceksiniz. Bunun en güzel örneği olan her mevsim ayrı bir güzelliğe kapı aralayan Sarıalan Yaylası sizin için en güzel duraklardan bir olacağından emin olabilirisiniz.

Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort

139 odası mevcuttur. 7 adet lift ve 11 adet pist kullanımı ücretsiz sunulmaktadır. 11 Uzak Doğu masaj salonu(ücretli) 2 adet sauna, 2 adet Türk hamamı, Fitness salonu, Kapalı yüzme havuzu bunlar ücretsiz olarak hizmetinizdedir.

Tel: 0374 234 51 00

Bunlar Kartalkaya’da bulunan otellerin bazıları olup daha birçok otel bulunmaktadır. Bu otellerin hepsinin ortak özellikleri hepsi sadece kış aylarında yoğun çalıştıklarından dolayı kış aylarında otel ücretleri yüksek gelebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için erken rezervasyon yapıp tatilinizi daha uygun bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 200 ile 4.000 TL arasında değişiklik gösteren otel, Resort otel, apart otel, butik otel ve pansiyonların gecelik ücretleri bütçenize uygun bir bulabilmeniz için erken rezervasyona dikkat etmeniz gerektiğini dile getirmek isterim. Her otelin yıl boyunca kendine has etkinliklerle donattığını Kartalkaya’da en çok yapılan kayak etkinliğinden ziyade yayla gezilerine, zirve tırmanışlarına ve milli parklara yapılacak olan etkinliklere katılabilirsiniz.