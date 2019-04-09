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Henüz kayak yapmamış olanların mutlaka gitmesi gereken Kartalkaya ile ilgili öneriler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bulutların üzerinde gider gibi bembeyaz karların üzerinde süzülürken kayak yapmanın ne kadar güzel bir spor olduğunu hissedebilirsiniz. Eğer hiç yapmadıysanız şanslısınız zira hem ülkemizde birçok yer var hem de çok güzel bir deneyim sizi bekliyor. Kayak için en uygun alanlardan biri olan Kartalkaya’yı Instagram’ın sevilen ismi Esmer Emin sizler için yazdı. Keyifli okumalar!

Henüz kayak yapmamış olanların mutlaka gitmesi gereken Kartalkaya ile ilgili öneriler
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-04-16 07:25:00
İzmir
2019-04-16 08:40:00
DÖNÜŞ
İzmir
2019-04-23 06:40:00
İstanbul
2019-04-23 07:50:00
492.52 TL
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GİDİŞ
İstanbul
2019-04-16 19:45:00
Barisal
2019-04-18 16:15:00
DÖNÜŞ
Barisal
2019-04-23 15:10:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-04-24 18:30:00
6361.09 TL
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Kartalkaya; Batı Karadeniz Bölgesinde, Bolu ilinin güneydoğusunda, Köroğlu Dağları üzerinde ve Köroğlu Milli Parkı içerisinde bulunan Türkiye’nin sayılı kayak merkezinden biridir.

kartalkaya

Kartalkaya’ya Nasıl Gidilir?

İstanbul’a 295 km uzaklıkta olup 4 saat Ankara’ya ise 190 km olup 2 saat 20 dakika sonra Kartalkaya Kayak Merkezine rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer İstanbul üzerinden geliyorsanız Bolu’dan çıktıktan 10 km sonra Kartalkaya tabelasıyla karşı karşıya kalacaksınız ve o tabeladan sonra 28 km’lik bir yoldan sonra Kartalkaya’ya ulaşmış olacaksınız. Ankara’dan da geliyorsanız Bolu’ya 10 km kala yine aynı şekilde tabeladan devam edip Kartalkaya’ya ulaşmış oluyorsunuz. Ya da yolcu360 online kiralama hizmeti ile Bolu’da araç kiralayın ve bırakın yol birçok güzelliğiyle sizi selamlasın. Her ne kadar kış mevsiminde yaylalarda insanlara rastlamasanız bile insanların kendi emekleriyle, doğaya gösterdikleri saygıyı hissedeceksiniz. Bunun en güzel örneği olan her mevsim ayrı bir güzelliğe kapı aralayan Sarıalan Yaylası sizin için en güzel duraklardan bir olacağından emin olabilirisiniz.

KARTALKAYA Kayak Merkezi

KARTALKAYA Turları ve Tur Şirketleri

Dama Kayak Turları: 0533 722 63 53
Kayak Kulübü: 0212 270 48 88
Radikal Tur: 0532 271 58 59
Dorukkaya: 0374 234 50 26

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KARTALKAYA OTELLERİ

Kartal Otel
1978’den bu yana kayak ve snowboard tutkunlarına aradıkları konforu, kaliteyi, estetiği, Köroğlu Dağları’nın 2000 metre zirvesinde sunan 82 odalı 260 yataklı ve 300 kişinin rahatça yemek yiyebileceği salonuyla sizlere hizmet vermeyi bekliyor.
Tel:0374 234 50 05

Dorukkaya Ski & Mountain Resort
220 oda 800 yatak kapasitesi ile SPA & Welleness bünyesinde bulunan yüzme havuzu, jakuzi, sauna, Türk hamamı ve masaj imkânlarıyla hizmetinizdedir. Tesisin 7 adet liftinin(sınırsız) ve 11 adet pistinin kullanımı ücretsizdir.
Tel:0374 234 50 25

Kartaltepe Butik Otel
Saraycık köyü mevkiinde yer almaktadır. 12 odaya sahip olan bu tesisin bütün odalarında banyo, duş, kablosuz internet, TV ve telefon bulunmaktadır.
Tel:0374 243 94 94

Grand Kartal Otel
Tesis 1998 yılında inşa edilmiş olup 161 odasıyla hizmetinizdedir. 11 adet lift ve toplamda 20 km uzunluğunda pistleri mevcuttur. Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.
Tel:0374 234 50 50

Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort
139 odası mevcuttur. 7 adet lift ve 11 adet pist kullanımı ücretsiz sunulmaktadır. 11 Uzak Doğu masaj salonu(ücretli) 2 adet sauna, 2 adet Türk hamamı, Fitness salonu, Kapalı yüzme havuzu bunlar ücretsiz olarak hizmetinizdedir.
Tel: 0374 234 51 00

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Bunlar Kartalkaya’da bulunan otellerin bazıları olup daha birçok otel bulunmaktadır. Bu otellerin hepsinin ortak özellikleri hepsi sadece kış aylarında yoğun çalıştıklarından dolayı kış aylarında otel ücretleri yüksek gelebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için erken rezervasyon yapıp tatilinizi daha uygun bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 200 ile 4.000 TL arasında değişiklik gösteren otel, Resort otel, apart otel, butik otel ve pansiyonların gecelik ücretleri bütçenize uygun bir bulabilmeniz için erken rezervasyona dikkat etmeniz gerektiğini dile getirmek isterim. Her otelin yıl boyunca kendine has etkinliklerle donattığını Kartalkaya’da en çok yapılan kayak etkinliğinden ziyade yayla gezilerine, zirve tırmanışlarına ve milli parklara yapılacak olan etkinliklere katılabilirsiniz.

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Bu etkinliklerle çok güzel doğa fotoğrafları çekebilir ve o güzel köy kahvaltılarında yerinizi alabilirsiniz. Eğer Bolu merkezden geçme fırsatınız olursa İzzet Baysal Caddesi üzerinde olan birçok dükkânda bulunan çam kolonyası, nilüfer kolonyası, çam balı, kızılcık tarhanası ve Bolçi yani Bolu Çikolatası olarak adlandırılan çikolatadan ürünlerden alabilirsiniz. Bütün ürünler Bolu’nun yöresel ürünleridir. Şimdiden iyi tatiller dilerim. Hoşça kalın.


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Anahtar Kelimeler:
Kartalkaya gezi rehberi

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