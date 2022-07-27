Hep Yek 2 nerede çekildi, konusu nedir? Hep Yek 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Hep yek 2 filmi bu akşam Tv'de yayınlanacak. Filmin başrollerinde Gürkan Uygun, İnan Ulaş Torun ve Gökhan Yıkılhan yer alıyor. Filmin diğer oyuncuları, nerede çekildiği ve filmin konusu merak edildi. İşte Hep Yek 2 hakkındaki tüm merak edilenler...

HEP YEK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

5 Şubat 2016 tarihinde sinemalarda izleyici ile buluşan Hep yek filminin çekimleri

İstanbul ve İzmir’in birçok farklı semtinde gerçekleştirildi.

HEP YEK 2 OYUNCULARI KİMDİR?

Gürkan Uygun - Cevat

Fırat Tanış - Şahin

Gökhan Yıkılkan - Gürkan

İnan Ulaş Torun - Altan

Yüksel Arıcı - Ziya baba

Füsun Demirel-Altanın Annesi

Fuat Ergin - Badyguard

Adem Yılmaz

Tuna Orhan-Necmi

Denise Capezza - Camilla

Alparslan Özmol-Adem

Ergun Taş

Volkan Başaran

Erdal Bakır

HEP YEK 2 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hep Yek 2 filmi 27 Temmuz Çarşamba bugün saat 23:45 de Kanal D Tv'de ekrana gelecek.

HEP YEK 2 KONUSU NEDİR?

Gürkan ile Altan, Cevat Bakır'ın eline feci düşmüştür. Zira ilk filmde kendisini kazıklayan Şahin'i öldüren Cevat Bakır,

Altan ile Gürkan'ı tek bir şartla affedecektir: Şahin'in cesedini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

Fakat bu işi fark edilmeden ve tereyağından kıl çeker gibi yapmak zorundadırlar. İki kafadar bu zorlu görevi elbette

ki ellerine yüzlerine bulaştıracak, yine beladan belaya sürüklenecek ve peşlerine ülkenin en psikopat ve tehlikeli adamlarını takmayı başaracaklardır.

