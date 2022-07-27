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Hep Yek 2 nerede çekildi, konusu nedir? Hep Yek 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

27.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 seriden oluşan Hep Yek filminin 2. serisi bu akşam ekran karşısında seyircilerle buluşacak. Hep Yek, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun üstlendiği, 2016 yapımı Türk film serisidir. Film hakkındaki detayları merak eden seyirciler araştırmalarına başladı. Peki Hep Yek 2 nerede çekildi, konusu nedir? Hep Yek 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar...

Hep Yek 2 nerede çekildi, konusu nedir? Hep Yek 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Hep yek 2 filmi bu akşam Tv'de yayınlanacak. Filmin başrollerinde Gürkan Uygun, İnan Ulaş Torun ve Gökhan Yıkılhan yer alıyor. Filmin diğer oyuncuları, nerede çekildiği ve filmin konusu merak edildi. İşte Hep Yek 2 hakkındaki tüm merak edilenler...

HEP YEK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

5 Şubat 2016 tarihinde sinemalarda izleyici ile buluşan Hep yek filminin çekimleri
İstanbul ve İzmir’in birçok farklı semtinde gerçekleştirildi.

HEP YEK 2 OYUNCULARI KİMDİR?

Gürkan Uygun - Cevat
Fırat Tanış - Şahin
Gökhan Yıkılkan - Gürkan
İnan Ulaş Torun - Altan
Yüksel Arıcı - Ziya baba
Füsun Demirel-Altanın Annesi
Fuat Ergin - Badyguard
Adem Yılmaz
Tuna Orhan-Necmi
Denise Capezza - Camilla
Alparslan Özmol-Adem
Ergun Taş
Volkan Başaran
Erdal Bakır

HEP YEK 2 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hep Yek 2 filmi 27 Temmuz Çarşamba bugün saat 23:45 de Kanal D Tv'de ekrana gelecek.

HEP YEK 2 KONUSU NEDİR?

Gürkan ile Altan, Cevat Bakır'ın eline feci düşmüştür. Zira ilk filmde kendisini kazıklayan Şahin'i öldüren Cevat Bakır,
Altan ile Gürkan'ı tek bir şartla affedecektir: Şahin'in cesedini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekmektedir.
Fakat bu işi fark edilmeden ve tereyağından kıl çeker gibi yapmak zorundadırlar. İki kafadar bu zorlu görevi elbette
ki ellerine yüzlerine bulaştıracak, yine beladan belaya sürüklenecek ve peşlerine ülkenin en psikopat ve tehlikeli adamlarını takmayı başaracaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun hep yek
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