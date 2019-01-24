Hepimizin sürekli yaptığı ancak denk geldiğimizde de sinirden çıldırtan 14 alışkanlık!

Mynet Trend olarak bu davranışları sizlere göstermeye karar verdik.

İşte neredeyse herkesi kızdıran 14 eylem...

Uzun saç başkasının masasında ya da suratında olmadığı sürece muhteşem görünüyor!

Halka açık tuvaletlerdeki kapıyı kapatın! Kimse sizi görmek istemiyor

İnsanlar, özellikle gerçekten gerginlerse, başkalarını kalemle oynarken izlemekten hoşlanmazlar.

Her türlü toplu taşıma aracında (otobüs, tren ve hatta taksi) kokulu giyecekler yemeklerden kaçının!

Bir kişiyle konuşurken lütfen onlara sürekli bakmayın.

Gereksinim duyduğunuz durumlarda bile tırnaklarınızı halka açık bir yerde onarmaya çalışmayın.

Kağıt, para, kitap vb. ile çalışan insanlar için parmakları ıslatmak için özel aksesuarlar vardır. Yani parmaklarını yalamaya gerek yok.

Böyle giyinen insanlar başkalarına saygı duymazlar.

Herkes yabancılarla temastan hoşlanmaz.

Eğer biri parmaklarıyla masaya vurmaya başlarsa karşısındakiler de gerçekten gerilir!

Yanınızdaki koltuktan sırt çantanız ya da bacaklarınız için değil!

Metni tek seferde atmak yerine tek tek atmak!

Bir fotoğrafını görmesi için arkadaşına telefonunu verdiğinde, hepsine bakmaya başlaması!

Kızların soyunma odalarındaki erkek çocukların varlığı herkesi tedirgin eder!



