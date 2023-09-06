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'Hepiniz saldırdınız bana' diyen Şeyma Subaşı içini döktü! 'Türkiye ile bir ben baş ettim' sözleri gündem oldu

06.09.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı sözleriyle yine gündem oldu. Instagram sayfasından soru-cevap yapan Subaşı bir takipçisine verdiği yanıtla çok konuşuldu. 'Hepiniz saldırdınız bana' diyen Subaşı açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mayıs ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle evlenen ünlü ismin düğünü uzun süre magazin gündeminde yer etmişti.

Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.

Şeyma Subaşı eşi

Lüks yaşantısı ve paylaşımlarıyla her defasında adından söz ettiren ünlü isim, şimdilerde izzivaya çekilmiş durumda. Evlendikten sonra daha az paylaşım yapan Subaşı, dün akşam sosyal medya üzerinden takipçileriyle bir soru-cevap saati yaptı. Subaşı, bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla yine gündem oldu.

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Şeyma Subaşı, "Eleştirileri yendiğini düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Subaşı şu ifadeleri kullandı:

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''Bazen videolar atardım, yazılar falan yazardım. Hâlâ yazıyorum da tabii, eskiden daha fazla yazardım. 'Değerli halkım' diye başlayan bir yazım vardı, hiç unutmayacağım. Nerelere gelmişsem öyle cevaplar veriyorum, kendim bile bilmiyorum ne yazdığımı...

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Çok fazla duygularımla yaşıyordum ve cevap vermeye çalışıyordum ki nasıl vereyim; milyonlar, hepiniz saldırdınız bana! Türkiye ile bir ben baş ettim, benim yaşadığımı kimse yaşamadı herhalde.

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Çok şükür ama zaten iyi ki yaşamışım hepsini, gerçekten. Teşekkür ediyorum hepinize, herkese. Bir anlamda daha güçlü olmamı sağladılar. O yüzden eleştiri falan olsun ya, yapın yine. Hiç fark etmez. Eğer yanlış bir şey yine paylaşırsam, yaparsam evet; haklısınız. Ama onun dışında zaten takmıyorum."

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi sosyal medya

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