Bu yöntemler mutfakta hızlı, pratik olmanızı sağlayacak. Bir de bonus olarak yemeklerinizin lezzeti hep yerinde kalacak. İşte işinize yarar 7 mutfak bilgisi;

Hepsi altın değerinde! Mutfakta hayat kurtaran 7 yöntem

Kahvenizin tadı sert olduysa bir çimdik tuz ekleyin Hazırladığınız kahvenin tadı umduğunuzdan daha sert olduysa bunun için tuzdan faydalanabilirsiniz. Bir tutam tuz, kahvenin tadını yumuşatacak, acı tat almanızı engelleyecektir.

Soğanı doğramadan önce buzdolabında bekletin Soğan doğrarken göz yaşlarınıza hakim olmak istiyorsanız bunun onları doğramadan önce buzdolabında bekletebilirsiniz. Oksijen ile temas eden soğan enzimleri göz yaşarmasına sebep olur. Ancak buzdolabında beklettiğiniz soğanlar bu kadar çabuk tepkimeye girmez ve ağlamaktan kurtulmuş olursunuz.

Kurabiyelerin hızlıca bayatlamasını önlemek için; Kurabiyeleri ağzı kilitli poşetin içine koyun ve içine bir parça ekmek atın. Kurabiye, ekmekteki bulunan nemi çekerek daha uzun süre taze kalacaktır.

Yeşilliklerin daha taze ve canlı kalması için 7 dakika pişirin

Kurumuş bulaşıklardan kurtulmak için; Akşamdan kalma bulaşıklar tezgahta kuruduysa bunun için asitli içeceklerden faydalanabilirsiniz. Fosforik asit içeren asitli içecekler, pas gibi inatçı lekeleri çıkarma noktasında oldukça etkilidir.