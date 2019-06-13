Hepsine bebek bezi takıp satışa çıkardı! Görenler isyan etti

Facebook’tan kendini “küçük ve egzotik bir veteriner” olarak tanımlayan Teksas’lı kadın, bebek kangurulara bebek bezleri giydirip satışa çıkardığı bir ilan yayınladı.

İlanda kanguruları 'gerçek kucaklayıcılar' olarak nitelendirdi ve 'bunlar şu ana kadar gördüğünüz en şirin bebeklerden bazıları' dedi.

Facebook sayfasında 'kaliteli zebralar ve deve' sattığını söyleyen kadın, dişi kanguruları 5.000 dolar ve kısırlaştırılmış erkekleri 2.500 dolar olarak fiyatlandıran kadın, ilanı yayınladıktan sonra hayvanseverler tarafından büyük tepki topladı.

Yerli olmayan türler olmasına rağmen bazı eyaletlerde kanguru yetiştirmek yasaldır.

Bununla birlikte, hayvanın yasallığından bağımsız olarak, hayvan hakları aktivistleri, kanguruların evcil hayvan olarak satılmaya uygun olmadıklarını, çünkü evde eğitilemediklerinden ve dolaşmak için çok fazla alana ihtiyaç duyduklarından bunun yanlış olduğunu belirttiler.

Ayrıca kangurular iki metreye kadar uzayabilir ve 90 kg ağırlığa kadar çıkabilirler ve bu nedenle insanlar için de ciddi bir tehdit oluşturabilirler.