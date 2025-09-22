Mynet Trend

Her 2 saatte bir hafızasını kaybediyor! 11 Haziran 2019 kabusu: Her sabah aynı güne uyanıyor

ABD’de 2019’da geçirdiği kaza sonrası travmatik beyin hasarı yaşayan 15 yaşındaki Riley Horner, her iki saatte bir hafızasını yitiriyor. İşte ilginç olayın detayları:

Her 2 saatte bir hafızasını kaybediyor! 11 Haziran 2019 kabusu: Her sabah aynı güne uyanıyor
Çiğdem Sevinç

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Riley Horner, 2019 yılında okul etkinliğinde geçirdiği bir kaza sonrası travmatik beyin hasarı yaşadı. Dans ederken sahnede başka bir öğrencinin yanlışlıkla başına çarpması sonucu beyin sarsıntısı geçiren genç kız, o günden bu yana her iki saatte bir hafızasını kaybediyor.

Her 2 saatte bir hafızasını kaybediyor! 11 Haziran 2019 kabusu: Her sabah aynı güne uyanıyor 1

O GÜNDE TAKILIP KALDI

Kaza sonrası ilk kontrollerde ciddi bir bulguya rastlanmadığı için Riley taburcu edildi. Ancak ertesi gün, hâlâ 11 Haziran 2019’da olduğunu düşünen genç kızın durumu ciddiyet kazandı. Başlangıçta her 45 dakikada bir hafızasını yitiren Riley’nin bu süresi zamanla iki saate çıktı.

HAFIZASINDA 6 AYLIK BOŞLUK VAR

Aylar süren tetkiklerin ardından Horner’a Travmatik Beyin Hasarı (TBI) teşhisi kondu. Bu hasar yalnızca hafızasını değil, dikkat ve olayları sıralama becerisini de etkiledi. Tedavi sürecinde Utah’taki özel bir merkezde destek alan Riley, kısmen yeni anılar kaydedebilir hale geldi. Ancak kazayla tedavi süreci arasındaki yaklaşık altı aylık dönem, hâlâ zihninde tamamen silinmiş durumda. Ayrıca epileptik nöbetleri de devam ediyor.

Her 2 saatte bir hafızasını kaybediyor! 11 Haziran 2019 kabusu: Her sabah aynı güne uyanıyor 2

TELEFONU HAYATININ PARÇASI HALİNE GELDİ

Hafızasını sürekli kaybettiği için günlük yaşamını sürdürebilmek adına telefonuna sürekli notlar alan genç kız, çevresindekilerin desteğiyle gün içinde neler yaşadığını takip etmeye çalışıyor. Notları olmadan bir günü dahi hatırlayamayacak durumda.

HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ, HEMŞİRELİK STAJINA BAŞLADI

Annesi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Riley’nin hemşirelik stajına başladığını duyurdu. Epileptik nöbetlerine rağmen eğitimine devam eden genç kız, mesleki hayalini gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Her 2 saatte bir hafızasını kaybediyor! 11 Haziran 2019 kabusu: Her sabah aynı güne uyanıyor 3

UZMANLAR UYARIYOR: 'BEYNİN EN HASSAS NOKTASI'

Uzmanlara göre travmatik beyin hasarı, genellikle şiddetli sarsıntı veya darbeler sonucu ortaya çıkıyor. Bu tür yaralanmalar özellikle hafızadan sorumlu olan hipokampus bölgesini etkileyerek unutkanlık, epilepsi, kişilik değişimleri ve bilişsel sorunlara yol açabiliyor.

