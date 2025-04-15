Her ay 1200 euro veriliyordu! İlginç deneyin sonuçları açıklandı! Düzenli para ödenince...

Almanya'da "evrensel temel gelir" uygulamasının etkilerini ölçebilmek için yapılan deneyin sonuçları açıklandı. Mein Grundeinkommen (Temel Gelirim) adlı kâr amacı gütmeyen örgütün yürüttüğü projede, Haziran 2021'den Mayıs 2024'e kadar 122 kişiye her ay 1200 euro verilmişti.

ŞAŞIRTAN SONUÇ!

Independent'ın haberine göre deneye katılanlardan tek istenen şey, her 6 ayda bir anket doldurmalarıydı. Bu anketle mali durumları, çalışma düzenleri, akıl sağlıkları ve sosyal etkileşimleri ölçüldü.

Katılımcılar, tıpkı kontrol grubundaki hiç para almayan 1580 kişi gibi, haftada ortalama 40 saat çalıştı. Para alan katılımcıların iş değiştirme ve daha ileri düzeyde eğitim alma eğilimlerinini arttığı görüldü. Akıl sağlıklarında düzelme hissettikleri de vurgulandı.

EVRENSEL TEMEL GELİR NEDİR?

Evrensel temel gelir, devletin her bireye düzenli gelir sağlamasını öneriyor. Böylece herkesin bir nebze de olsa maddi özgürlük kazanarak daha rahat iş değiştirebileceği, başkalarına bakabileceği, yeni beceriler edinebileceği, girişimcilik yapabileceği ve diğer yaratıcı arayışlara girebileceği düşünülüyor.