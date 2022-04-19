Her biri ayrı lezzet bombası: Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 18. günü için iftarda orucunuzu mükemmel domates çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği patlıcan kebabı ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu meyhane pilavı ve cacık ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise Saray Lokumu tatlısıyla yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

DOMATES ÇORBASI

5 adet olgun domates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tepeleme yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı toz biber

5 su bardağı su

İsteğe bağlı olarak 1/2 su bardağı süt veya krema

Tuz

Üzeri için kaşar peyniri rendesi

DOMATES ÇORBASI YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyin,

Tereyağını eritin,

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun,

Toz biberi ekleyip karıştırın,

Domatesleri ekleyip karıştırın,

10-15 dk kadar kısık ateşte pişirin,

Suyunu (ve koyacaksanız sütü) ekleyip kıvamını alana kadar pişirin,

Gerek görürseniz blenderdan geçirip tuzunu ekleyin ve ateşten alın.

PATLICAN KEBABI

200 gram dinlendirilmiş yağlı kuzu eti

2 adet kemer patlıcan

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım kuru soğan

1 adet domates

3 adet köy biberi

1,5 santimetre eninde kebap şişleri

PATLICAN KEBABI YAPILIŞI

Kemer patlıcanlar 4 eşit parçaya bölünür.

Dinlendirilmiş kuzu etine tuz ilave edilerek zırhta çekilir.

Kıyma karışım 6 eşit parçaya bölünür. Kebap şişine bir parça patlıcan bir parça et koyularak tutturulur.

Dış rengi koyuya dönene kadar pişirilir.

Kuru soğan, közlenmiş domates ve közlenmiş köy biberi ile servis edilir.

MEYHANE PİLAVI

2 su bardağı pilavlık bulgur

1/3 çay bardağı sıvı yağ (4 yemek kaşığı)

3 su bardağı sıcak su

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

1 adet orta boy domates ya da 8 adet çeri domates

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

MEYHANE PİLAVI YAPILIŞI

Yemeklik doğradığımız soğanı yağda kavuralım.

Ardından sivri biberi ve kırmızı biberi ekleyip kavuralım.

Ardından salçayı, tuzu, karabiberi, pul biberi ve kimyonu ekleyelim ve birkaç dakika bu şekilde kavuralım.

Doğradığımız domatesleri de ekleyelim, ezmeden karıştıralım.

Ardından, yıkanmış bulguru da ekledikten sonra tekrar karıştıralım.

3 su bardağı sıcak su ekleyelim, karıştırarak tencerenin kapağını kapatalım ve bulgurlar göz göz olana kadar önce yüksek ateşte, sonrasında ise orta ateşte pişirelim.

Suyunu çektikten sonra ocağı kapatalım, üzerine kağıt havlu kapatarak 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım.

Dinlenen pilavımızı karıştırdıktan sonra servise hazır.

CACIK

3 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı soğuk su

4 adet orta boy salatalık

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

¼ demet dere otu

Servisi için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı (arzuya göre)

1 tatlı kaşığı sirke (arzuya göre)

1 tatlı kaşığı kuru nane (arzuya göre)

CACIK YAPILIŞI

Bol suda yıkayıp kuruladığınız salatalıkların uç kısımlarını kestikten sonra kabuklarını alacalı şekilde soyun.

Salatalıkları küçük küpler halinde kesin, arzuya göre rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

Küçük parçalar halinde kestiğiniz sarımsakları tuz ilavesiyle havanda ezin. Dereotunu incecik kıyın.

Salatalık küpleri, ezilmiş sarımsak ve incecik kıyılmış dereotunu yoğurda katın. Azar azar eklediğiniz soğuk suyla karıştırdığınız cacığın kıvamını ayarlayın.

Servisi öncesinde zeytinyağı, sirke ve kuru nane ilave ettiğiniz cacığı servis kaselerine paylaştırın.

SARAY LOKUMU TARİFİ

1 litre süt

1 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket kakao (isteğe göre eklenmeyebilir)

Yarım margarin

1 paket krem şanti

2 paket hindistan cevizi

SARAY LOKUMU YAPILIŞI

Yumurtayı, unu, şekeri ve sütü bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Ocaktan almadan içine kakaoyu eleyerek koyun (isteğe bağlı).

Margarini de katın. Ocaktan alıp mikserle çırpın.

Fırın tepsinin zeminine yağlı kağıt serin ve hindistan cevizini eşit şekilde dökün.

Daha sonra kremayı üzerine döküp dolapta biraz bekletin.

Krem şantiyi de (1 su bardağı sütle) hazırlayıp soğuyan tepsiye döküp her yeri örtecek şekilde yayın.

Daha sonra tepsideki muhallebiyi 3-4 parmak eninde şeritler halinde kesin.

Kenarından kaldırıp rulo şeklinde sardıktan sonra, bir kat çevirin ve dibinden kesip tabağa alın.

Kalan yerden rulo yapmaya devam edin.

Tepsi bitene kadar bu işleme devam edelim.

Sunumu için dilerseniz üzerine Antep fıstığı koyabilirsiniz.

Afiyet olsun

