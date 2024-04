Her biri nasıl yazılır? Her biri ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede pek çok sözcük diğer farklı sözcükler ile bir araya gelerek, yeni manaları oluşturur ve bu sözcüklere birleşik yapılı sözcükler denir. Bu tür sözcükler Türkçenin kelime haznesini ve dolayısıyla ifade olanağını zenginleştirir. Fakat, ayrı ya da bitişik yazılması gereken bazı sözcüklerde tereddütler yaşanır. Kelimelerin ve dil ögelerindeki kuralların bu kadar zengin olması nedeniyle bazen yazım ve telaffuz hataları yapmak söz konusu olabilir. "Her biri" de iki farklı sözcüğün birleşmesi ile oluşmuştur ve yazılışında sıklıkla hata yapılır.

Her biri nasıl yazılır?

Zengin dil bilgisi kuralları ve binlerce sözcükten oluşan kelime haznesiyle dikkat çeken Türkçe, birleşik kelimeleri de bünyesinde barındırır. "Her biri" birleşik kelimesinin anlamı ve dil bilgisi kurallarından nasıl etkilendiği, TDK sözlükte yanıt aranan konulardan biridir. Her biri TDK sözlüklerinde “ayrı ayrı hepsi” anlamında, zamir olarak kullanılan bir kelimedir. Bu sözcüğün doğru yazım biçimi “her biri” şeklinde ayrı olmalıdır.

Her biri ayrı mı yazılır?

Her biri gibi birleşik sözcükler telaffuz edilişlerinde bir sorun olmasa da sıklıkla hatalı yazılırlar. Bu birleşik sözcük türündeki ifadenin bitişik olarak yazılması TDK sözlüklerine göre doğru değildir. TDK kurallarına göre her biri yazımı ayrı olmalıdır. Bitişik olarak yazılması ise yazım hatası olarak değerlendirilir.

Her biri bitişik mi yazılır?

Her biri sözcüğünün yazımı ayrı olması gerekir. Söz konusu kelimenin bitişik olarak yazılması Türkçe dil bilgisi kurallarına aykırıdır ve imla hatası olarak görülür. Türkçe yazım ve dil bilgisi kurallarına çerçevesinde herhangi bir birleşik sözcüğün ya da dil ögesinin nasıl yazılması gerektiği önceden belirlenmiştir. Bu kurallara göre her biri doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Her biri sözcüğünün doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Her biri (Doğru kullanım)

Herbiri (Hatalı kullanım)