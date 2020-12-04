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Her damak tadına uyum sağlıyor: Maraş'ın enfes lezzeti sömelek köfte tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 04.12.2020 11:07 | Son Güncelleme:
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Her damak tadına uyum sağlıyor: Maraş'ın enfes lezzeti sömelek köfte tarifi

Maraş yemekleri arasında parlayan bir yıldız olan sömelek köfte, her damak tadına uyum sağlayan şahane bir lezzet. Birçok kişi adını ilk kez duyuyor, tadına baktıktan sonra lezzetine hayran kalıyor. İşte sömelek köfte tarifinin detayları.

Et, irmik ve çeşitli baharatların harmanlanmasıyla hazırlanan sömelek köfte, Akdeniz'in meşhur lezzetlerinden sadece biri. Gizli kalmış bu tarifi meşhur etmeye karar verdik ve Mynet Yemek okuyucuları ile paylaşıyoruz. İşte lezzetiyle parmak ısırtan sömelek köfte tarifi ve yapılışı.

SÖMELEK KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Bir tatlı kaşığı pul biber
300 gram yağsız kıyma
Bir buçuk çay bardağı ılık su
Yarım çay bardağı irmik
Bir buçuk su bardağı çiğ köftelik ince bulgur

KÖFTENİN SOSU İÇİN:

Bir çay bardağı toz kırmızı biber
Bir çay bardağı kuru nane
Bir çay bardağı pul biber
İki yemek kaşığı tereyağı
İki yemek kaşığı sıvı yağ

KÖFTENİN ÜZERİ İÇİN:

Bir su bardağı çırpılmış yoğurt

SÖMELEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Yeterince geniş bir tepsi içerisine bir buçuk su bardağı ince bulguru ve bir buçuk çay bardağı ılık suyu koyun.
Daha sonra ince bulgur ve suyu karıştırmaya başlayın.

Yaklaşık beş dakika ince bulgurların şişmesini bekleyin.

Bulgurlar yeterince şiştikten sonra irmik, pul biber, karabiber, tuz ve kıymayı tepsiye ekleyin.

Bu malzemelerin hepsini birbirine iyice karıştırın.

Macuna benzer bir kıvama gelene kadar karıştırma işlemine devam edin.

Kıvamı gelen bu harçtan serçe parmak kalınlığında olacak şekilde köfteler hazırlayın.

Ocakta kaynamaya başlayan suyun içinde köftelerinizi 5-6 dakika boyunca pişirin.

Yaklaşık 6 dakika bekledikten sonra kaynayan suyun içinden köftelerinizi alın.

Başka bir tavayı kızdırma işlemi için alın ve ocağa koyun.

Bu tavanın içerisine tereyağı, sıvı yağ, pul biber, kuru nane ve toz kırmızı biberi koyun ve kızdırın.
Daha önce pişirdiğiniz köfteleri kızdırma işlemi yaptığınız tavanın içine yerleştirin.

Sömelek köftelerinizi tava içerisinde kızarana kadar bir iki kez çevirdikten sonra ocaktan alın.

Pişirme ve kızarma işlemini başarıyla geçtikten sonra köftelerinizi servis tabağınıza yerleştirin.

Üzerine çırpılmış yoğurt dökün ve tavada kalan tereyağı üzerinde gezdirin.

Son olarak bu leziz yemeği sevdiklerinizle tüketmek kaldı. Afiyet olsun.

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