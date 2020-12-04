Her damak tadına uyum sağlıyor: Maraş'ın enfes lezzeti sömelek köfte tarifi

Et, irmik ve çeşitli baharatların harmanlanmasıyla hazırlanan sömelek köfte, Akdeniz'in meşhur lezzetlerinden sadece biri. Gizli kalmış bu tarifi meşhur etmeye karar verdik ve Mynet Yemek okuyucuları ile paylaşıyoruz. İşte lezzetiyle parmak ısırtan sömelek köfte tarifi ve yapılışı.

SÖMELEK KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Bir tatlı kaşığı pul biber

300 gram yağsız kıyma

Bir buçuk çay bardağı ılık su

Yarım çay bardağı irmik

Bir buçuk su bardağı çiğ köftelik ince bulgur

KÖFTENİN SOSU İÇİN:

Bir çay bardağı toz kırmızı biber

Bir çay bardağı kuru nane

Bir çay bardağı pul biber

İki yemek kaşığı tereyağı

İki yemek kaşığı sıvı yağ

KÖFTENİN ÜZERİ İÇİN:

Bir su bardağı çırpılmış yoğurt

SÖMELEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Yeterince geniş bir tepsi içerisine bir buçuk su bardağı ince bulguru ve bir buçuk çay bardağı ılık suyu koyun.

Daha sonra ince bulgur ve suyu karıştırmaya başlayın.

Yaklaşık beş dakika ince bulgurların şişmesini bekleyin.

Bulgurlar yeterince şiştikten sonra irmik, pul biber, karabiber, tuz ve kıymayı tepsiye ekleyin.

Bu malzemelerin hepsini birbirine iyice karıştırın.