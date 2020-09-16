Her deneyen tutturamıyor! İşte Masterchef'te hazırlanan şambali tatlısı

Tv8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de şambali tatlısı hazırlandı ve izleyiciler tatlının detaylarını internette aramaya başladı. Yapımı kolay gibi dursa da her yapanın tutturamadığı bir tatlı olan şambalinin detaylarını merak edenler için tek tek ele aldık. Gerçek şambali tatlısı nasıl yapılır diyenler için tarif geliyor, buyursunlar.
500 gram irmik
1,5 su bardağı yoğurt
1,5 su bardağı toz şeker
1,5 paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
Şerbeti için
2 su bardağı su
3,5 su bardağı toz şeker
Bir çay kaşığı limon suyu
Üzeri için
Tuzsuz yer fıstığı
Geniş ve derin bir kabın içinde yoğurdu, irmiği, toz şekeri, kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın.
Tüm malzemeleri iyi bir şekilde harmanladıktan sonra katı kıvamlı bir hamur elde etmiş olacaksınız.
Orta bot cam tepsiyi yağlayın ve şambali hamurunu tepsiye aktarın.
Ellerinizi ıslatın ve tepsideki karışımı düzeltmek için üzerine hafif hafif bastırarak düzleyin. Bıçak yardımıyla tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek hatları ortaya çıkarın.
Son olarak üzerine kabuksuz yer fıstığını dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.
Üzerine fıstık dizin ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verin. 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirin.
Şerbet için malzemeleri bir tencereye alın. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet kaynamaya başlayınca karıştırmayı bırakın ve 15 dakika kaynamasına izin verin. Şerbetiniz hazır.
Tatlı pişer pişmez üzerine sıcak şerbeti gezdirin. Tatlıyı minimum 5 saat dinlendirin. Afiyet olsun.
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