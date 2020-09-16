Her deneyen tutturamıyor! İşte Masterchef'te hazırlanan şambali tatlısı

Tv8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de şambali tatlısı hazırlandı ve izleyiciler tatlının detaylarını internette aramaya başladı. Yapımı kolay gibi dursa da her yapanın tutturamadığı bir tatlı olan şambalinin detaylarını merak edenler için tek tek ele aldık. Gerçek şambali tatlısı nasıl yapılır diyenler için tarif geliyor, buyursunlar.

ŞAMBALİ TATLISI İÇİN MALZEMELER

500 gram irmik

1,5 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Şerbeti için

2 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

Bir çay kaşığı limon suyu

Üzeri için

Tuzsuz yer fıstığı

YAPILIŞI

Geniş ve derin bir kabın içinde yoğurdu, irmiği, toz şekeri, kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın.

Tüm malzemeleri iyi bir şekilde harmanladıktan sonra katı kıvamlı bir hamur elde etmiş olacaksınız.

Orta bot cam tepsiyi yağlayın ve şambali hamurunu tepsiye aktarın.

Ellerinizi ıslatın ve tepsideki karışımı düzeltmek için üzerine hafif hafif bastırarak düzleyin. Bıçak yardımıyla tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek hatları ortaya çıkarın.