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Her deneyen tutturamıyor! İşte Masterchef'te hazırlanan şambali tatlısı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Dün akşam MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan en güzel şambali tatlısı yapılması istendi. Her deneyenin tutturamadığı bu enfes tarif için kıyası yarışan MasterChef adayları, tatlıseverleri ekrana kitledi. Siz de usta bir tatlıcı gibi şambali tarifi hazırlamak istiyorsanız şimdi vereceğimiz tarifi kesinlikle not almalısınız. İşte detaylar...

Her deneyen tutturamıyor! İşte Masterchef'te hazırlanan şambali tatlısı

Tv8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de şambali tatlısı hazırlandı ve izleyiciler tatlının detaylarını internette aramaya başladı. Yapımı kolay gibi dursa da her yapanın tutturamadığı bir tatlı olan şambalinin detaylarını merak edenler için tek tek ele aldık. Gerçek şambali tatlısı nasıl yapılır diyenler için tarif geliyor, buyursunlar.

ŞAMBALİ TATLISI İÇİN MALZEMELER

500 gram irmik
1,5 su bardağı yoğurt
1,5 su bardağı toz şeker
1,5 paket kabartma tozu
Bir paket vanilya

Şerbeti için

2 su bardağı su
3,5 su bardağı toz şeker
Bir çay kaşığı limon suyu

Üzeri için
Tuzsuz yer fıstığı

YAPILIŞI

Geniş ve derin bir kabın içinde yoğurdu, irmiği, toz şekeri, kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın.
Tüm malzemeleri iyi bir şekilde harmanladıktan sonra katı kıvamlı bir hamur elde etmiş olacaksınız.
Orta bot cam tepsiyi yağlayın ve şambali hamurunu tepsiye aktarın.

Ellerinizi ıslatın ve tepsideki karışımı düzeltmek için üzerine hafif hafif bastırarak düzleyin. Bıçak yardımıyla tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek hatları ortaya çıkarın.

Son olarak üzerine kabuksuz yer fıstığını dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

Üzerine fıstık dizin ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verin. 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirin.

Şerbet için malzemeleri bir tencereye alın. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet kaynamaya başlayınca karıştırmayı bırakın ve 15 dakika kaynamasına izin verin. Şerbetiniz hazır.
Tatlı pişer pişmez üzerine sıcak şerbeti gezdirin. Tatlıyı minimum 5 saat dinlendirin. Afiyet olsun.


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