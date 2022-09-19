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  4. Her detayı mide bulandırdı! Talihsiz kadının cesedi evcil hayvanları tarafından yenilmiş halde yatağında bulundu

Her detayı mide bulandırdı! Talihsiz kadının cesedi evcil hayvanları tarafından yenilmiş halde yatağında bulundu

19.09.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan 54 yaşındaki Sarah Jay'in ölümü, çok acı oldu. Dört köpeği ve hayran olduğu bir kedisi ile yaşayan Jay'in cesedi, ölümünden sonra, çok sevdiği hayvanları tarafından kısmen yenildi. Talihsiz kadının cesedi korkunç bir halde, evindeki yatağında bulundu.

Her detayı mide bulandırdı! Talihsiz kadının cesedi evcil hayvanları tarafından yenilmiş halde yatağında bulundu

Sarah Elizabeth Jay'in cansız bedeni, komşusunun kendisini iki gün boyunca görememesinin ardından polislere haber vermesi üzerine bulundu. Evine gelen memurlar pencerede bir dizi sinek olduğunu ve dört köpeğinden üçünün pencereye atladığını söyledi.

''BU BİR İSKELET''

Perdelerdeki boşluktan baktıklarında, onun yatakta olduğunu fark ettiler. Evin kapısını araladıklarında güçlü bir ölü kokusu vardı. Eve il giren polis memuru Rebecca Bell, Jay'in Lancs, Lytham'daki dairesine girdiğinde ölü kokusunu anında fark ettiğini söyledi. Jay'i gördüğünde ise arkadaşlarına dönüp ''Bu bir iskelet!'' dedi.

YENMİŞTİ

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Çünkü talihsiz kadının kafatası, boynu ve göğsü korkunç bir şekilde parçalanmıştı. Vücudunun bir kısmının hayvanlar tarafından yendiği açıktı. Kalanı ise kötü bir şekilde çürümüştü.

YOĞUN MİKTARDA MORFİN BULUNDU

Blackpool Victoria Hastanesi'nde danışman patolog olan Doktor Mark Sissons, beş gün sonra bir otopsi yaptı, ancak Jay'in ölüm nedenini tespit edemedi. Ancak, emekli bir kişisel antrenör olan Sarah'nın vücudunda yoğun miktarda morfin olduğunu ortaya çıkardı.

BABASININ İLAÇLARINI ALMIŞ

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Kızı Beth, Sarah'nın dejeneratif disk hastalığının neden olduğu sırt ağrısını tedavi etmek için kendi kendine ilaç kullandığını söyledi. Annesinin morfini, merhum babasının yaşam sonu bakımının bir parçası olarak reçete edilen ilaçlardan kullanmış olabileceğini belirtti.

MORFİN ZEHİRLENMESİ OLABİLİR

Adli tabip yardımcısı Louise Rae, Sarah'nın ölümüne morfin toksisitesinin neden olduğu ihtimalini keşfettikten sonra uyuşturucuya bağlı bir ölüm olabileceğine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere ceset
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