Mardin usulü iç pilav! Mardin mutfağının gözde lezzeti haşu nasıl yapılır?

Geleneksel lezzetleri sevenler ama aynı zamanda farklı tarif arayanlar... Elimizde tam size göre bir tarif var: Mardin usulü iç pilav yani haşu. Muhteşem kokusuyla, ağızda dağılan etiyle ve çıtır çıtır bademiyle bu muhteşem lezzet, pilav severlerin baş tacı olacak cinsten. Biraz zahmetli görünse de yapımı oldukça basit. İşte tadıyla damakları kabartan ve görselliğiyle gözleri büyüleyen Mardin usulü iç pilav (haşu) tarifi...
MALZEMELER
1.5 su bardağı pilavlık pirinç
3 su bardağı sıcak su
250 gram kemiksiz kuzu eti (tercihe göre dana ya da tavuk eti de olabilir)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 avuç badem
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı yenibahar
HAZIRLANIŞI
İşe eti pişirmekle başlayın.
Tereyağını geniş bir tencerede eritin.
Küp küp doğradığınız etleri tencereye alın.
Etler sularını salıp tekrar çekene kadar soteleyin.
Sularını çekmiş olan etlerin üzerine tuz ve üzerlerini geçecek kadar su ekleyin.
Etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.
Etleri pişirdiğiniz haşlama suyunu ayırın.
Ayrı bir tencereye zeytinyağını koyun.
Pirinçlerinizi suda bekletip süzün.
Süzdüğünüz pirinçleri zeytinyağında kavurun.
Pirinçleri kavurduktan sonra etin haşlama suyunu ve 3 bardak sıcak suyu üzerine ekleyin.
Pirinçleri suyunu çekene kadar pişirin.
Bademleri geniş bir kaseye koyun.
Üzerlerine sıcak su dökerek bir süre bekletin ve kabuklarının soyulmasını sağlayın.
Kabuklarını soyduğunuz bademleri kısık ateşte ve birkaç damla yağda kavurun.
Maydanozları iyice yıkayın.
Yıkadığınız maydanozları ince ince kıyın.
Kavurduğunuz bademlerin üzerine pişirdiğiniz etleri ve doğradığınız maydanozları ekleyin.
Bir iki tur karıştırıp ocağı kapatın.
Etleri, pişirdiğiniz pilav ile karıştırın.
Tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika bekletin.
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