Mardin usulü iç pilav! Mardin mutfağının gözde lezzeti haşu nasıl yapılır?

Geleneksel lezzetleri sevenler ama aynı zamanda farklı tarif arayanlar... Elimizde tam size göre bir tarif var: Mardin usulü iç pilav yani haşu. Muhteşem kokusuyla, ağızda dağılan etiyle ve çıtır çıtır bademiyle bu muhteşem lezzet, pilav severlerin baş tacı olacak cinsten. Biraz zahmetli görünse de yapımı oldukça basit. İşte tadıyla damakları kabartan ve görselliğiyle gözleri büyüleyen Mardin usulü iç pilav (haşu) tarifi...

YÖRESEL MARDİN İÇ PİLAVI (HAŞU) TARİFİ

MALZEMELER

1.5 su bardağı pilavlık pirinç

3 su bardağı sıcak su

250 gram kemiksiz kuzu eti (tercihe göre dana ya da tavuk eti de olabilir)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 avuç badem

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

Tuz

HAZIRLANIŞI