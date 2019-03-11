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Her dövmeciye güvenmememiz gerektiğinin ispatı bu dövmeler!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 11.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Bir dövmeciye gittiğinizde, karşınızdaki talebinize sorgusuz sualsiz 'tamam' dediyse işte o zaman yandınız! Muhtemelen ortaya çıkacak sonuç pek iç açıcı olmayacak.

Bu dövmeciler de muhtemelen aynı şeyi söyledi ama ortaya göz kanatan bu dövmeler çıktı.
Dövmelerini yapmaya çalıştıkları şeyin gerçekte de olduğunu düşünsenize, çılgın olmaz mıydı?
Cevabı Boredpanda tarafından seçilen dövme facialarıyla o soruya cevap arayalım.

Komik dövme modelleri gerçek hayatta olsaydı...

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