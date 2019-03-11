Her dövmeciye güvenmememiz gerektiğinin ispatı bu dövmeler!

Bu dövmeciler de muhtemelen aynı şeyi söyledi ama ortaya göz kanatan bu dövmeler çıktı.
Dövmelerini yapmaya çalıştıkları şeyin gerçekte de olduğunu düşünsenize, çılgın olmaz mıydı?
Cevabı Boredpanda tarafından seçilen dövme facialarıyla o soruya cevap arayalım.
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