Her evde bulunması gereken en doğal ilaç: Kemik suyu nasıl yapılır?

Kemik suyu sığır eti, dana eti, hindi, kuzu, bizon, manda, geyik eti, tavuk, balık gibi hayvanların kemiğinin ve bağ dokusunun kaynatılmasıyla yapılır.

Öncelikle 1-2 kg kadar hayvan kemiği yüksek ısıda fırında 10- 15 dakika kadar karamelize edilir.

Sonrasında 4 litre su, 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve karamelize olan hayvan kemiği bir kaba yerleştirilir, kaynatılır ve kısık ateşe alınır.

12-24 saat arası pişirilir. Piştikten sonra soğumaya bırakılır ve katı parçalar atılıp süzülür.

En besleyici ve lezzetli kemik suyunu hazırlamak için öncelikle uzun süre kaynatılması önemlidir. Diğer bir önemli nokta ise sirke eklenmesidir. Çünkü sirke kemikteki değerli besinlerin tümünü kemikten dışarı çıkarıp tüketeceğiniz suya çeker.

Tadını güzelleştirmek için isteğinize göre sebze, baharat ve yeşillik ilave edilebilir. Yaygın kullanılan ilaveler arasında sarımsak, soğan, kereviz, havuç, maydanoz, defne yaprağı ve kekik bulunmaktadır. Bunlar hemen birinci adımda eklenebilir.

Diğer bir önemli nokta ise yapılan kemik suyunun en iyi koşullarda saklanmasıdır. Büyük kaplarda saklamak daha kolay olsa da yalnızca +4 derecede 5 gün dolapta güvenle saklanabilir. Eğer kemik suyu tüketeceğinizden fazla ise en uygun saklama koşulu -18 derecede küçük kaplar halinde 3 ay dondurularak saklanmasıdır.

