Her gece biri kulübesini topluyordu: ' Delirdiğimi düşündüm!'

72 yaşındaki İngiliz Stephen Mckears, küçük tamirat işlerini yaptığı kulübesinde eşyalarının yer değiştirdiğini fark etti. Her gün dağınık olarak bıraktığı malzemeleri sabah geldiğinde bir kutuya konulmuş halde buluyordu. Üstelik malzemeler öyle gelişigüzel bir şekilde bir köşeye atılmıyor, vidalar, klipsler, vs. itinayla kutunun içerisine yerleştiriliyordu. Olayı anlatırken söze “delirdiğimi düşünmeye başladım” diye giren Stephen bu gizemli olayı çözmek için komşusunun yardımıyla kulübesine bir gizli kamera yerleştiriyor. Sonunda gizemli yardımcı kameralara yakalanıyor… Stephen Mckears son derece şaşkın, ancak yaşadığı gizemi de çözmekte kararlı. Her sabah kulübesine girdiğinde önceki gece dağınık halde bıraktığı malzemelerinin toplanmış olduğunu görünce Mckears delirmeye başladığını düşünüyor. Ancak bir yandan da bu gizemi aydınlatma konusunda kararlı. Olayın gerçek olup olmadığını anlamak için malzeme kutusunu bilinçli bir şekilde boşaltıp içindekileri etrafa dağıtıyor. Ertesi sabah kulübeye girdiğinde her şey yine yerli yerinde, belli ki birisi gece tezgahın üzerini toparlamış.

Bu gizemli yardımseveri yakalamak için komşusu Rodney Holbrook’un yardımıyla kulübesine bir gizli kamera yerleştiriyor Stephen. Komşusu Holbrook bir vahşi yaşam fotoğrafçısı olduğu için iz sürme ve takip konularında bir hayli tecrübeli biri. Gizemli yardımcıyı yakalamalarına çok az kaldığını hissediyorlar. Buldukları şey gerçekten ikisini de şoke ediyor, gizemli yardımcı sevimli ve azimli bir fareden başka bir şey değil. Sevimli fare ortalığı toparlamak için kendisinden iki kat büyük malzemeleri bile kararlılıkla kaldırıp ortalığı itinayla toparlıyor. Mckears fareye “Brexit” ismini takmış, AB’den çıkma ihtimaline karşın stok yaptığını söylüyor. Bahçe hortumunun ucundaki son derece ağır bağlantı parçasını ve hatta elektrikli matkabın zincirlerini bile küçücük cüssesine bakmadan kaldırıp kutunun içine koyuyor. Çocuklar kulübede bir hayalet olduğunu düşünmeye başlamıştı… Çocuklar böyle düşünse de Mckears kendisinin delirmeye başladığını düşünüyor. Malzeme kutusunu bilerek boşalttığım da bile ertesi gün toparlanmış halde buluyordum diyor.