Her gece biri kulübesini topluyordu: ' Delirdiğimi düşündüm!'

72 yaşındaki İngiliz Stephen Mckears, küçük tamirat işlerini yaptığı kulübesinde eşyalarının yer değiştirdiğini fark etti. Her gün dağınık olarak bıraktığı malzemeleri sabah geldiğinde bir kutuya konulmuş halde buluyordu. Üstelik malzemeler öyle gelişigüzel bir şekilde bir köşeye atılmıyor, vidalar, klipsler, vs. itinayla kutunun içerisine yerleştiriliyordu. Olayı anlatırken söze “delirdiğimi düşünmeye başladım” diye giren Stephen bu gizemli olayı çözmek için komşusunun yardımıyla kulübesine bir gizli kamera yerleştiriyor. Sonunda gizemli yardımcı kameralara yakalanıyor…
Stephen Mckears son derece şaşkın, ancak yaşadığı gizemi de çözmekte kararlı.
Her sabah kulübesine girdiğinde önceki gece dağınık halde bıraktığı malzemelerinin toplanmış olduğunu görünce Mckears delirmeye başladığını düşünüyor. Ancak bir yandan da bu gizemi aydınlatma konusunda kararlı. Olayın gerçek olup olmadığını anlamak için malzeme kutusunu bilinçli bir şekilde boşaltıp içindekileri etrafa dağıtıyor. Ertesi sabah kulübeye girdiğinde her şey yine yerli yerinde, belli ki birisi gece tezgahın üzerini toparlamış.
Bu gizemli yardımseveri yakalamak için komşusu Rodney Holbrook’un yardımıyla kulübesine bir gizli kamera yerleştiriyor Stephen.
Komşusu Holbrook bir vahşi yaşam fotoğrafçısı olduğu için iz sürme ve takip konularında bir hayli tecrübeli biri. Gizemli yardımcıyı yakalamalarına çok az kaldığını hissediyorlar.
Buldukları şey gerçekten ikisini de şoke ediyor, gizemli yardımcı sevimli ve azimli bir fareden başka bir şey değil.
Sevimli fare ortalığı toparlamak için kendisinden iki kat büyük malzemeleri bile kararlılıkla kaldırıp ortalığı itinayla toparlıyor.
Mckears fareye “Brexit” ismini takmış, AB’den çıkma ihtimaline karşın stok yaptığını söylüyor.
Bahçe hortumunun ucundaki son derece ağır bağlantı parçasını ve hatta elektrikli matkabın zincirlerini bile küçücük cüssesine bakmadan kaldırıp kutunun içine koyuyor.
Çocuklar kulübede bir hayalet olduğunu düşünmeye başlamıştı…
Çocuklar böyle düşünse de Mckears kendisinin delirmeye başladığını düşünüyor. Malzeme kutusunu bilerek boşalttığım da bile ertesi gün toparlanmış halde buluyordum diyor.
Hayatımda hiç bu kadar gayretli bir fare görmedim!
Hayvanlarda yaşam alanlarını hijyenik sebeplerle temizlemek çok nadir görülen bir durum değil. Mesela arılar kovanlarındaki ölü bedenleri dışarı çıkarıyor, erkek balıklar yumurtalardaki küf ve kum parçalarını temizliyorlar. Eşine kur yapmak için dans eden kuşlarda, gösteri alanındaki pislikleri temizlemek de yaygın bir davranış. Ancak yine de bu davranışların hiçbiri, bu yardımsever fare için geçerli değil.
Fare mesaisine gece 2.30 gibi başlıyor.
Kameradan izlediklerine göre, fare 1 ay boyunca düzenli olarak her gece 2.30 civarında ortalığı toparlamaya başlıyor. Bu kısa videodan tam olarak anlaşılmasa da farenin bu davranışının istifleme, gömme ve genel olarak bulunduğu ortamı düzenleme davranışlarından kaynaklanıyor olması büyük olasılık.
Her gece iki saat çalışıp ardından yuvasına gidiyor.
Farenin davranışlarını izleyen Mckears, onun her gece 2 saat boyunca ortalığı toparladığını ve ardından dinlenmek için yuvasına gittiğini söylüyor. Daha önce kendisine yuva yapmak için farelerin birtakım nesneler aşırdığını duyduğunu söyleyen Mckears: “ancak hiçbir zaman metal parçalarla yapmıyorlar bunu, onun için bu farenin davranışları son derece sıra dışı” diyor.
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