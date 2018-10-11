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Her gün 11 bardak su içince bakın ne oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

JAMA Internal Medicine isimli bir dergide yapılan araştırma sonucu günde 11 bardak su içmenin kadınlar için inanılmaz faydaları ortaya çıktı. Sağlıklı bir yaşam için günce 11 bardak suyu ihmal etmiyoruz hanımlar!

Her gün 11 bardak su içince bakın ne oluyor!

Sonuçları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde 11 bardak suyun, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığını yarıya indirdiğini gösterdi.

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Son bir yılda en az 3 kez idrar yolu enfeksiyonu geçiren 45 yaş altında 140 sağlıklı kadın üzerinde yapılan araştırma sırasında katılımcıların yarısından günde fazladan bir buçuk litre su içmeleri istendi, diğer yarısının ise su tüketimlerinde değişiklik yapılmadı.

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Bir yıl sonra fazladan su içen kadınların sene içinde idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığı ortalama bir buçuğa düşerken, diğer grupta ortalama 3 olarak kaldı.

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Fazladan su içen kadınların günlük su tüketiminin yaklaşık 11 bardak, kontrol grubundakilerin ise 5 bardak olduğuna işaret edildi.

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