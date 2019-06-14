Her gün ananas yemeniz için 5 sağlıklı neden

Aromasıyla kendine hayran bırakan ananas, faydalarıyla da yüzümüzü güldürüyor. İşte her gün ananas yediğinizde başınıza gelecek 5 güzel şey;

Troid ve sinir sistemin korur

İyot, fosfor, c vitamini, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan ananas bu bileşenler sayesinde tiroid sorunlarına karşı koruma sağlar ve sinir sistemini korur.

Sindirim sistemi problemlerine karşı savaşır

İçinde bulunan bromelain maddesi, proteinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Bu sayede bağırsaklarda gaz birikmesine, kabızlığa ve mide yanmasına çözüm olur. Aynı zamanda ishale neden olan bakterileri de temizleme gücüne sahiptir.

Diş sağlığını korur

İyi bir C vitamini kaynağı olması sayesinde diş eti hastalıklarının önüne geçer. Dişte plak oluşumunu önler. Ancak bunun için düzenli tüketim şarttır.

Hipertansiyon riskini en aza indirir

Potasyum ve az miktarda sodyum hipertansiyonun ilacıdır. İşte ananas da bu iki bileşeni karşılar. 225 gr ananasta 1 mg sodyum, 195 gr potasyum bulunur.

Yağ yakımını hızlandırır

Ananasın büyük bir kısmı sudur. Kalori oranı ise diğer meyvelere oranla düşüktür. Bromelain maddesi sayesinde ödem atmaya yardımcı olur. Ananası yoğurtla beraber karın bölgenizdeki yağları yakmanıza yardımcı olur.

