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Her gün aynı saatte fabrikaya gelen tilki karnını doyuruyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor.

Kırıkkale’de, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Mühimmat Fabrikası'na gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor. Fabrikanın bahçesindeki çeşitli alanlara kap içerisinde yemek koyan işçiler, sevimli tilkinin önce gelmesini bekliyor.

HER GÜN GELİYOR

Her gün sabah ve akşam saatlerinde fabrikaya gelen tilki, karnını doyurup geri gidiyor. İşçiler ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale Tilki fabrika

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