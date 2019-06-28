Her gün aynı saatte fabrikaya gelen tilki karnını doyuruyor

Kırıkkale’de, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Mühimmat Fabrikası'na gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor. Fabrikanın bahçesindeki çeşitli alanlara kap içerisinde yemek koyan işçiler, sevimli tilkinin önce gelmesini bekliyor.
HER GÜN GELİYOR
Her gün sabah ve akşam saatlerinde fabrikaya gelen tilki, karnını doyurup geri gidiyor. İşçiler ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor. (İHA)
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