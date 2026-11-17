Almanya'nın Nürnberg kentinde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 600 koyundan oluşan sürü, kışlık otlaklarına ulaşmak için şehrin merkezinden geçirildi. Gerçekleşen geçiş sırasında yayalar koyunlara yol verirken, çok sayıda kişi cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Çoban Thomas Gackstatter'in yönettiği sürünün şehir merkezinden geçişi, Nürnberg'de her yıl ilgiyle takip edilen bir etkinliğe dönüştü.

600 KOYUN ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇTİ

Yaz aylarını Nürnberg'deki yeşil alanlarda otlayarak geçiren koyunlar, havaların soğumasıyla birlikte kışlık otlaklarına doğru yola çıktı. Yaklaşık 600 hayvandan oluşan sürü, şehrin batısındaki kışlık otlaklara ulaşmak için 10 kilometreden uzun bir güzergâhı takip etti.

Alman haber ajansı dpa'nın aktardığına göre sürünün güzergahında Nürnberg'in tarihi merkezinde bulunan Hauptmarkt Meydanı da yer aldı. Yaklaşık 540 bin kişinin yaşadığı şehirde koyunların meydandan geçişi, vatandaşların ilgisini çekti.

Çoban Thomas Gackstatter, bildiği kadarıyla Almanya'da koyunların şehir merkezindeki ana meydandan geçtiği tek yerin Nürnberg olduğunu söyledi.

VATANDAŞLAR TELEFONLARINA SARILDI

Koyun sürüsünün şehir merkezinden geçeceğinin duyurulmasının ardından çok sayıda kişi güzergâh boyunca toplandı. Vatandaşlar, yüzlerce koyunun sokaklardan geçişini cep telefonlarıyla görüntüledi. Şehir yetkilileri ise geçiş öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sürünün kullanacağı güzergâhın boş bırakılması, köpeklerin koyunlardan uzak tutulması istendi. Ayrıca geçiş sırasında drone kullanımına izin verilmedi.

ALMANYA'DA KOYUNLAR ÇİMLERİ BİÇMEK İÇİN KULLANILIYOR

Nürnberg'deki koyunların şehirde önemli bir görevi de bulunuyor. Yaz aylarında park ve çayırlarda otlayan hayvanlar, çimlerin doğal yollarla kısa tutulmasına yardımcı oluyor. Bu uygulama yalnızca Nürnberg ile sınırlı değil. Almanya'nın Berlin, Potsdam, Augsburg ve Ulm gibi şehirlerinde de bazı yeşil alanların bakımında koyunlardan yararlanılıyor.

Koyunların otlaması, çim biçme maliyetlerini azaltırken böceklerin yaşam alanlarının korunmasına ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine de katkı sağlayabiliyor. Uygulama, çobanlar açısından da avantaj sunuyor. Açık otlak alanlarının giderek azaldığı bölgelerde koyunlar için yeni otlama alanları oluşturulmuş oluyor.

Nürnberg'de her yıl gerçekleşen sürü geçişi ise hem hayvanların mevsimlik yolculuğunun bir parçası hem de şehir sakinlerinin ilgiyle takip ettiği bir görüntü olmaya devam ediyor.