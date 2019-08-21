Her gün muz yemeniz için 9 sağlıklı neden

Posalı tropikal bir meyve türü olan muz, olgunlaştığı zaman doğrudan yenebilir, tatlılara, salatalara katılarak tüketilebilir. Lezzetli bir meyve olan muz, zengin bir protein, potasyum, kalsiyum ve lif kaynağıdır. Peki bu meyveyi her gün yediğinizde sağlığınız üzerine nasıl bir etkileri olacağını biliyor musunuz? O halde okumaya devam edin...

STRESTEN UZAK TUTAR

Kendinizi stresli hissediyor musunuz? O zaman her gün bir adet muz yemeyi deneyin. Muz, rahatlamanıza yardımcı olacak bir madde olan triptofan içerir. Stresli olduğunuz anlarda çikolata yerine muz yiyin. Hem stresten uzaklaşın hem de sağlığınızı koruyun.

MİDE EKŞİMESİNE İYİ GELİR



Uzmanlar, muzun doğal bir antasit işlevi görebileceğini söylüyorlar. Bu sayede mide ekşimesine karşı iyi bir savunmacı olabilir.

KABIZLIĞI ORTADAN KALDIRIR



Muz, lif bakımından çok zengin bir meyvedir ve bağırsak sorunları söz konusu olduğunda idealdir. Kabız hissediyorsanız, bir muz yemelisiniz, çünkü yardım etmeye mecburdur.

TANSİYONU DÜŞÜRMEYE YARDIMCIDIR



Muz yemek tansiyonunuzu düşürmenize yardımcı olabilir. Muz, büyük bir potasyum kaynağı olduğundan, onları yemek tansiyonunuzu düşürmenize yardımcı olabilir. Ancak, yüksek tansiyonunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, önce doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.