YEMEK

Her gün muz yemeniz için 9 sağlıklı neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Hemen hemen herkes tarafından sevilen bir meyve olan muz, harika vitaminlerle dolu olan bir meyve. Muzların şimdiye kadar sağlıklı olduğunu hep biliyorduk, ancak bu detaylı bilgiler size ilaç gibi gelecek.

Her gün muz yemeniz için 9 sağlıklı neden

Posalı tropikal bir meyve türü olan muz, olgunlaştığı zaman doğrudan yenebilir, tatlılara, salatalara katılarak tüketilebilir. Lezzetli bir meyve olan muz, zengin bir protein, potasyum, kalsiyum ve lif kaynağıdır. Peki bu meyveyi her gün yediğinizde sağlığınız üzerine nasıl bir etkileri olacağını biliyor musunuz? O halde okumaya devam edin...

STRESTEN UZAK TUTAR
Kendinizi stresli hissediyor musunuz? O zaman her gün bir adet muz yemeyi deneyin. Muz, rahatlamanıza yardımcı olacak bir madde olan triptofan içerir. Stresli olduğunuz anlarda çikolata yerine muz yiyin. Hem stresten uzaklaşın hem de sağlığınızı koruyun.

MİDE EKŞİMESİNE İYİ GELİR
mide ekşimesi
Uzmanlar, muzun doğal bir antasit işlevi görebileceğini söylüyorlar. Bu sayede mide ekşimesine karşı iyi bir savunmacı olabilir.

KABIZLIĞI ORTADAN KALDIRIR
kabızlık
Muz, lif bakımından çok zengin bir meyvedir ve bağırsak sorunları söz konusu olduğunda idealdir. Kabız hissediyorsanız, bir muz yemelisiniz, çünkü yardım etmeye mecburdur.

TANSİYONU DÜŞÜRMEYE YARDIMCIDIR
tansiyon
Muz yemek tansiyonunuzu düşürmenize yardımcı olabilir. Muz, büyük bir potasyum kaynağı olduğundan, onları yemek tansiyonunuzu düşürmenize yardımcı olabilir. Ancak, yüksek tansiyonunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, önce doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.

HARİKA BİR ENERJİ KAYNAĞIDIR
Egzersiz yapmadan önce bir adet muz yiyerek vücudunuz için enerji depolayabilirsiniz.

KANSIZLIĞI ÖNLER
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Muz, iyi bir demir kaynağıdır. Eğer kansızlık sorununuz varsa bunun için muzdan destek alabilirsiniz.

DEPRESYONLA MÜCADELE EDER
B vitamini içeren muz, ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan maddeler yönünden de zengindir. Ruh halinizi iyileştirmek ve enerjinizi yükseltmek için her gün bir adet muz yiyebilirsiniz. Ancak kendinizi uzun süredir depresyonda hissediyorsanız profesyonel bir destek almanızda fayda olacaktır.

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