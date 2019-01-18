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Her gün sarımsak yediğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişiklikler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

Bu besinin faydası sizi sadece soğuktan korumakla sınırlı değil!

Her gün sarımsak yediğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişiklikler

Düzenli olarak sarımsak tükettiğinizde sadece bağışıklık sisteminizi iyileştirmekle kalmayacaksınız. Baştan aşağı vücudunuzu yenilemek istiyorsanız bu sihirli gıdaya ihtiyacınız var!

Daha çekici olacaksınız

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Şaşırdınız değil mi? Aklınızın ucundan geçmeyen bir etkisinden bahsedeceğiz bugün sizlere :) Sarımsak kokusunun iletişim kurma isteğini reddettiği her zaman düşünülmüştür. Ancak son araştırmalar bunun bir hata olduğunu kanıtladı. Eğer bir kadını etkilemek istiyorsanız bunun için 12 saat önce 2 diş sarımsak yemeniz yeterli. Böylelikle o gereksiz kokuyu da defetmiş olacaksınız.

Bağışıklık sisteminiz güçlenir

2

Sarımsağın bizi çeşitli virüslerden ve soğuk algınlığından koruduğu gerçeği, tarih boyunca kulaktan kulağa yayılarak günümüze kadar gelmiştir. Bilim insanları, kışın hastalanmamak için bir kişinin düzenli olarak sarımsak tüketmesi gerektiğini bir kez daha onayladı. Sarımsak, faydalı yağ ve amino asitleri içerir. Ayrıca içeriğinde allisin vardır. Allisin maddesi, bakteri ve mantarları öldüren organik bir bileşiktir. Sarımsağın sizi hastalıklardan koruması için taze olması gerekir. Pişmiş şekilde yediğinizde faydalarından yararlanamazsınız.

Tansiyonu stabilize eder

3

Yüksek tansiyonunuz varsa diyetinize sarımsak ekleyin. Damarları genişletir ve arter basıncını azaltır . Baş ağrıları ve kalp üzerindeki yük, yüksek tansiyon ile birlikte kaybolacaktır. Dahası, sarımsak kandaki 'kötü' kolesterol seviyesini% 10-15 oranında azaltır. Bu bizim için ne anlama geliyor? Kalp hastalığı veya inme riski, neredeyse iki kat azalır. Ancak sarımsağın bu faydasından yararlanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.

Hafızayı güçlendirir

4

Sarımsak, beynin yaşlanmasını önleyen birçok bileşen içerir. Düzenli tüketildiğinde alzheimer hastalığı gelişme riskini azaltır ve hafızayı geliştirir. Beynin verimliliğini artırabilir.

Dayanıklılığı artırır

5

Sarımsak, kalbin ve kasların daha etkili çalışmasını sağlar. Yorgunluğu azaltır ve verimliliği artırır.

Saç ve cildi güzelleştirir

6

Saç: Sarımsak, saç uzamasını hızlandırır ve saçların gürleşmesine yardımcı olur. Lokalize alopesiyi bile tedavi edebilir.

Cilt: Fibroblastlar (cildin yenilenmesinden sorumlu hücreler) sarımsaklara karşı pozitif reaksiyon gösterir.

Güneşten korunma: Sarımsak içeren bileşenler, yaşlanmaya karşı koruma sağlar. Daha fazla sarımsak tüketirseniz güneş ışınları cildi kurutmaz.

Diş ağrısını azaltır

7
Antibakteriyel ve antifungal özellikleri nedeniyle sarımsak, diş çürüklerine iyi gelir. Zararlı mikropları öldürür ve iltihaplı diş etlerini iyileştirir. Düzenli olarak sarımsak tüketirseniz diş hekimi yolunu tutmaya ihtiyacınız kalmaz.


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