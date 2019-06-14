Her gün soğan yerseniz vücudunuzda neler olur?

Mutfağımızın demirbaş yiyeceği olan soğan, uzmanlar tarafından uzun yaşamın sırrı olarak adlandırılıyor.

Düşük kanser riski



Soğan, kendine özgü kokusunu veren bazı organosülfür bileşenleri içerir. Bu bileşenler, kanserojenleri detoksifiye etmeye çalışır. Araştırmalar ne kadar çok soğan tüketilirse kansere yakalanma riskinin o kadar düşeceğini söyler. Kanserden korunmak için soğanın yanına bir de zerdeçal ekleyin. Etkisini böylelikle iki katına çıkarmış olursunuz.

Düşük diyabet riski



Tip 2 diyabet riskini azaltmak için harika bir besindir. Soğan çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeler.

Kan basıncını düzenler



Hücresel hasara neden olan serbest radikalleri nötralize ederek sağlığınıza sağlık katar. Kardiyovasküler hastalıklar için risk altındaki kişilerde LDL kolesterol seviyesini düşürür. Her gün tüketildiğinde kalp hastalığı riskini en aza indirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

İçerdiği selenyum ve kersetin sayesinde vücuttaki iltihabı azaltır. Antiviral ve antiseptik özellikleri sayesinde hastalıklara karşı kalkan olur.