YEMEK

Her gün soğan yerseniz vücudunuzda neler olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

Soğan yüksek oranda besleyicidir. İyi miktarda protein, lif, selenyum, C vitamini, folat ve antioksidanlar içerir. Kültürümüzde neredeyse soğansız yemek yok diyebiliriz. Ancak soğanı çiğ olarak tükettiğinizde vücudunuzun baştan aşağı yenileneceğini söyleyebiliriz.

Her gün soğan yerseniz vücudunuzda neler olur?

Mutfağımızın demirbaş yiyeceği olan soğan, uzmanlar tarafından uzun yaşamın sırrı olarak adlandırılıyor.

Düşük kanser riski
iStock-883045530 (3)
Soğan, kendine özgü kokusunu veren bazı organosülfür bileşenleri içerir. Bu bileşenler, kanserojenleri detoksifiye etmeye çalışır. Araştırmalar ne kadar çok soğan tüketilirse kansere yakalanma riskinin o kadar düşeceğini söyler. Kanserden korunmak için soğanın yanına bir de zerdeçal ekleyin. Etkisini böylelikle iki katına çıkarmış olursunuz.

Düşük diyabet riski
iStock-991073088
Tip 2 diyabet riskini azaltmak için harika bir besindir. Soğan çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeler.

Kan basıncını düzenler
kolesterol
Hücresel hasara neden olan serbest radikalleri nötralize ederek sağlığınıza sağlık katar. Kardiyovasküler hastalıklar için risk altındaki kişilerde LDL kolesterol seviyesini düşürür. Her gün tüketildiğinde kalp hastalığı riskini en aza indirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir
İçerdiği selenyum ve kersetin sayesinde vücuttaki iltihabı azaltır. Antiviral ve antiseptik özellikleri sayesinde hastalıklara karşı kalkan olur.

Mevsimsel alerjiye ilaç olur
alerji
Mevsimsel alerjiler kaşıntılı gözlere ve burun akıntısına neden olur. Bu durum son derece rahatsız edicidir. Alerji hapları fayda sağlasa da yan etkilere sahiptirler. Bunun yerine ilaç almadan önce bir miktar soğan yemeyi deneyin. İçinde bulunan karsetin maddesi, alerjiye neden olan ve enflamatuar bileşikleri bloke eder. Bu nedenle semptomlarda önemli bir azalma sağlayabilir.

Uykusuzluğa çözüm olur

satt

Her gün bir adet soğan yiyerek uyku probleminin üstesinden gelebilirsiniz.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Sonuçlar dehşet verici! Klozet kapaklarından daha pis oldukları ortaya çıktıSonuçlar dehşet verici! Klozet kapaklarından daha pis oldukları ortaya çıktı
Her gün ananas yemeniz için 5 sağlıklı nedenHer gün ananas yemeniz için 5 sağlıklı neden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
soğanın faydaları kırmızı soğanın faydaları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antik zamanlardan günümüze! Cinsel hayatı canlandırıyor

Düzenli tüketildiğinde cinsel hayatı canlandırıyor

Eklem ve diz ağrılarını ortadan kaldıran karışım

Eklem ve diz ağrılarını ortadan kaldıran karışım

Dünyanın en popüler meyvesi 31 can aldı

Dünyanın en popüler meyvesi 31 can aldı

Masum görünüyorlar ama tehlike büyük: Klozet kapaklarında çok daha pisler

Sonuçlar dehşet verici! Klozet kapaklarından daha pis oldukları ortaya çıktı

Her gün ananas yemeniz için 5 sağlıklı neden

Her gün ananas yemeniz için 5 sağlıklı neden

Kadınların 35 yaşından sonra mutlaka tüketmeleri gereken besinler

Kadınların 35 yaşından sonra mutlaka tüketmeleri gereken besinler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.