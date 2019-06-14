Her gün soğan yerseniz vücudunuzda neler olur?

Mutfağımızın demirbaş yiyeceği olan soğan, uzmanlar tarafından uzun yaşamın sırrı olarak adlandırılıyor.
Düşük kanser riski
Soğan, kendine özgü kokusunu veren bazı organosülfür bileşenleri içerir. Bu bileşenler, kanserojenleri detoksifiye etmeye çalışır. Araştırmalar ne kadar çok soğan tüketilirse kansere yakalanma riskinin o kadar düşeceğini söyler. Kanserden korunmak için soğanın yanına bir de zerdeçal ekleyin. Etkisini böylelikle iki katına çıkarmış olursunuz.
Düşük diyabet riski
Tip 2 diyabet riskini azaltmak için harika bir besindir. Soğan çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeler.
Kan basıncını düzenler
Hücresel hasara neden olan serbest radikalleri nötralize ederek sağlığınıza sağlık katar. Kardiyovasküler hastalıklar için risk altındaki kişilerde LDL kolesterol seviyesini düşürür. Her gün tüketildiğinde kalp hastalığı riskini en aza indirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
İçerdiği selenyum ve kersetin sayesinde vücuttaki iltihabı azaltır. Antiviral ve antiseptik özellikleri sayesinde hastalıklara karşı kalkan olur.
Mevsimsel alerjiye ilaç olur
Mevsimsel alerjiler kaşıntılı gözlere ve burun akıntısına neden olur. Bu durum son derece rahatsız edicidir. Alerji hapları fayda sağlasa da yan etkilere sahiptirler. Bunun yerine ilaç almadan önce bir miktar soğan yemeyi deneyin. İçinde bulunan karsetin maddesi, alerjiye neden olan ve enflamatuar bileşikleri bloke eder. Bu nedenle semptomlarda önemli bir azalma sağlayabilir.
Uykusuzluğa çözüm olur
Her gün bir adet soğan yiyerek uyku probleminin üstesinden gelebilirsiniz.
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