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Her gün tatilde! Şevval Şahin'den yeni poz

04.05.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen model Şevval Şahin, yatırım uzmanı sevgilisi Yiğit Marcus Aral’la birlikte Bodrum'dan sonra şimdi de Miami tatiline çıktı.

Her gün tatilde! Şevval Şahin'den yeni poz

Uzun süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen tatile doymayan Şevval Şahin, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

258 bin takipçili Instagram hesabından mavi bikinili fotoğrafını paylaşan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, “Ev yaşadığın değil, hissettiğin yerdir” notunu yazdı.

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Takipçilerin, çok sayıda kalp ve alev emojisinin bıraktığı karelere; “Cildin süper”, “Fizik kraliçesi, “Muhteşem fizik” ve “Bebek gibi güzel” şeklinde övgü dolu yorumlar yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da beyaz tulumuyla poz veren 22 yaşındaki model, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, kalp emojisiyle birlikte “Özlemişim” notunu düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bodrum daki ler çatladı (Miyamili) karılar çatlasın ????????
o nasıl bir boyun? az daha dursa boyun olarak doğarmış...
vucut reklamıda makyajıda gündemde kalmasına yetmemiş

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