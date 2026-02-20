Mynet Trend

Son görüntüsü tüm dünyayı üzdü! Yavru maymun Punch için 250 bin dolarlık teklif geldi

Japonya'da bir hayvanat bahçesinde kalan, annesi tarafından terk edildikten sonra peluş oyuncağını annesi zanneden Punch'ın son videosu izleyen herkesi ağlattı. Kalp sızlatan görüntüler sonrası Tristan Tate ve kardeşi Andrew Tate, Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti.

Gökçen Kökden

Japonya'nın İçikawa şehrinde bulunan bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Punch isimli maymun, annesi tarafından terk edildi. Yalnız kalan maymun için hayvanat bahçesi görevlileri Punch'a yapay bakım sağlayarak büyüttü. Birkaç ay sonra Tokyo Maymun Dağı'ndaki doğal ortamına salınan yavru maymuna eşlik etsin diye peluş orangutan şeklinde bir oyuncak verildi. Oyuncağını bir dakika bırakmayan Punch'ın o halleri tüm dünyada viral olmuştu.

Son görüntüsü tüm dünyayı üzdü! Yavru maymun Punch için 250 bin dolarlık teklif geldi 1

Sosyal medyada yeni yayılan görüntülerde Punch diğer maymunlar tarafından zorbalanıyor ve şiddete maruz kalıyor. İzleyen herkesi derinden üzen bu görüntülerde Punch maymunların yanından kaçıyor ve peluş oyuncağına sarılıyor. Punch'ın kendini sakinleştirmeye çalıştığı o anlar izleyenlerin yüreğine dokundu. Pek çok kişi Punch’ın gözlerindeki korkuya ve yalnızlığa dikkat çekti.

Son görüntüsü tüm dünyayı üzdü! Yavru maymun Punch için 250 bin dolarlık teklif geldi 2

Bu görüntülerden sonra ünlü kardeşler Andrew Tate ve Tristan Tate, maymun Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti.

Punch'ın bakıcısının yaptığı açıklamaya göre yeterinde yemek yemediğini ve yalnızlık çektiğini öğrendik. Şimdi tüm dünya Punch hakkındaki yeni gelişmeleri merakla bekliyor.

