Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Skandalın fotoğrafı! Prens Andrew'in çöküşü dünyanın gündeminde

Dünyanın konuştuğu Epstein dosyalarında İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew'ın çekilen fotoğrafı viral oldu. Tüm itibarı ve kraliyet ünvanlarını yitiren Prens Andrew'in o an çekilmiş fotoğrafı İngiliz basınında skandalın sembolü olarak yorumlandı. İşte o görüntü!

Skandalın fotoğrafı! Prens Andrew'in çöküşü dünyanın gündeminde
Doğukan Akbayır

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in ortaya çıkan dosyaları tüm dünyadaki dengeleri altüst etti. Nefes'te yer alan habere göre, cinsel istismar suçlamaları nedeniyle kraliyet ünvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor, modern dönemde gözaltına alınan ilk kıdemli kraliyet ailesi üyesi olarak kayıtlara geçti. Serbest kaldıktan sonra arabanın arka koltuğunda çökmüş halde görülen Andrew’un yüzündeki şaşkın ve sarsılmış ifade, İngiliz basınına göre skandalın sembolü oldu.

Skandalın fotoğrafı! Prens Andrew in çöküşü dünyanın gündeminde 1

İDDİALARI REDDEDİYOR

Gözaltı işleminin, Andrew’un 2001–2011 yılları arasında Birleşik Krallık ticaret temsilcisi olarak görev yaptığı döneme ilişkin “kamu görevinde usulsüzlük” şüphesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma, eski Prens'in Epstein ile bağlantılarına dair belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından başlatıldı. Resmi ticaret ziyaretlerine ilişkin raporların ve Afganistan’daki yatırımlara dair gizli belgelerin Epstein ile paylaşıldığı öne sürülüyor.

Andrew ise Epstein ile ilişkileri bağlamında suç işlediğini reddediyor.

Skandalın fotoğrafı! Prens Andrew in çöküşü dünyanın gündeminde 2

"KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Gözaltının ardından Kral 3. Charles yazılı bir açıklama yaparak, “Yasanın gereği neyse o yapılmalıdır” dedi. Açıklama, kraliyet ailesinin sürece müdahale etmeyeceği mesajı olarak yorumlandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da "Kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

Andrew’un düşüşü yıllara yayılan bir süreçte gerçekleşti. 2019’da aktif kraliyet görevlerinden çekilmiş, 2022’de kendisini cinsel istismarla suçlayan Virginia Giuffre ile mahkeme dışı anlaşmaya varmasının ardından kamuoyunda daha az görülmeye başlamıştı.

Geçen yıl ortaya çıkan e-postaların, Epstein ile bağlarını iddia ettiğinden daha geç kestiğini göstermesi üzerine, prens ve dük ünvanları geri alınmış, Windsor’daki Royal Lodge’daki konutundan ayrılmıştı.

Skandalın fotoğrafı! Prens Andrew in çöküşü dünyanın gündeminde 3

BU YILKİ DOĞUM GÜNÜ KARAKOLDA GEÇTİ

Epstein dosyalarının yayımlanması, güçlü ve zengin isimlerin hesap vermekten kaçtığı yönündeki kamuoyu algısını güçlendirdi. Andrew’un gözaltına alınması, bu nedenle sembolik bir önem de taşıyor.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise gözaltının Andrew’un 66’ncı doğum gününde gerçekleşmiş olması. Geçmişte St James’s Palace’ta düzenlenen gösterişli doğum günü kutlamalarıyla anılan Andrew için bu yılki doğum günü karakolda geçti.

Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ve Andrew’un hukuki sürecinin kraliyet ailesi üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde netleşecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son görüntüsü tüm dünyayı üzdü! Yavru maymun Punch için 250 bin dolarlık teklif geldiSon görüntüsü tüm dünyayı üzdü! Yavru maymun Punch için 250 bin dolarlık teklif geldi
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Nüfusun çoğunluğu 60 yaş üstü! Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Nüfusun çoğunluğu 60 yaş üstü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Prens Andrew abd epstein skandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.