Skandalın fotoğrafı! Prens Andrew'in çöküşü dünyanın gündeminde

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in ortaya çıkan dosyaları tüm dünyadaki dengeleri altüst etti. Nefes'te yer alan habere göre, cinsel istismar suçlamaları nedeniyle kraliyet ünvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor, modern dönemde gözaltına alınan ilk kıdemli kraliyet ailesi üyesi olarak kayıtlara geçti. Serbest kaldıktan sonra arabanın arka koltuğunda çökmüş halde görülen Andrew’un yüzündeki şaşkın ve sarsılmış ifade, İngiliz basınına göre skandalın sembolü oldu.

İDDİALARI REDDEDİYOR

Gözaltı işleminin, Andrew’un 2001–2011 yılları arasında Birleşik Krallık ticaret temsilcisi olarak görev yaptığı döneme ilişkin “kamu görevinde usulsüzlük” şüphesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma, eski Prens'in Epstein ile bağlantılarına dair belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından başlatıldı. Resmi ticaret ziyaretlerine ilişkin raporların ve Afganistan’daki yatırımlara dair gizli belgelerin Epstein ile paylaşıldığı öne sürülüyor.

Andrew ise Epstein ile ilişkileri bağlamında suç işlediğini reddediyor.

"KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Gözaltının ardından Kral 3. Charles yazılı bir açıklama yaparak, “Yasanın gereği neyse o yapılmalıdır” dedi. Açıklama, kraliyet ailesinin sürece müdahale etmeyeceği mesajı olarak yorumlandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da "Kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

Andrew’un düşüşü yıllara yayılan bir süreçte gerçekleşti. 2019’da aktif kraliyet görevlerinden çekilmiş, 2022’de kendisini cinsel istismarla suçlayan Virginia Giuffre ile mahkeme dışı anlaşmaya varmasının ardından kamuoyunda daha az görülmeye başlamıştı.

Geçen yıl ortaya çıkan e-postaların, Epstein ile bağlarını iddia ettiğinden daha geç kestiğini göstermesi üzerine, prens ve dük ünvanları geri alınmış, Windsor’daki Royal Lodge’daki konutundan ayrılmıştı.

BU YILKİ DOĞUM GÜNÜ KARAKOLDA GEÇTİ

Epstein dosyalarının yayımlanması, güçlü ve zengin isimlerin hesap vermekten kaçtığı yönündeki kamuoyu algısını güçlendirdi. Andrew’un gözaltına alınması, bu nedenle sembolik bir önem de taşıyor.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise gözaltının Andrew’un 66’ncı doğum gününde gerçekleşmiş olması. Geçmişte St James’s Palace’ta düzenlenen gösterişli doğum günü kutlamalarıyla anılan Andrew için bu yılki doğum günü karakolda geçti.

Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ve Andrew’un hukuki sürecinin kraliyet ailesi üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde netleşecek.