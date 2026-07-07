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Her gün tüketiyoruz ama risk büyük! 'Yıkarken bile dikkat edin'

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan salatalar, yeşillikler ve çiğ meyveler sanıldığı kadar masum olmayabilir. Uzmanlar, özellikle Cyclospora adlı parazite karşı uyardı. Kirli suyla temas eden veya parazit bulaşmış çiğ ürünler aracılığıyla yayılabilen bu enfeksiyonun, iyi yıkanmayan taze gıdalarla bulaşma riskinin arttığı belirtildi. İşte merak edilen detaylar...

Her gün tüketiyoruz ama risk büyük! 'Yıkarken bile dikkat edin'
Mynet

Sıcak havalarda hafif bir salata ya da taze meyve tabağı çoğu kişiye en sağlıklı seçenek gibi gelebilir. Ancak bazı parazitler, çiğ tüketilen ürünler aracılığıyla bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir.

Cyclospora adı verilen mikroskobik parazit de özellikle sulu ishal, mide krampları, halsizlik ve iştah kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

ÇİĞ ÜRÜNLERLE BULAŞABİLİYOR

Cyclospora, kirli su ya da dışkıyla temas etmiş yiyecek ve içecekler yoluyla bulaşabilir. Özellikle çiğ tüketilen yeşillikler, salata malzemeleri ve meyveler bu nedenle dikkatli şekilde temizlenmeli.

Her gün tüketiyoruz ama risk büyük! Yıkarken bile dikkat edin 1

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Bu parazitle temas eden kişilerde belirtiler hemen başlamayabilir. Şikayetler genellikle birkaç gün sonra ortaya çıkabilir.

Uzun süren ishal, şiddetli halsizlik, susuz kalma belirtileri, yüksek ateş ya da kanlı dışkı gibi şikayetler varsa doktora başvurmak gerekir.

Topumda en sık görülen belirti sulu ishaldir. Bunun yanında mide krampları, şişkinlik, bulantı, yorgunluk, iştah kaybı ve hafif ateş de görülebilir.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerde belirtiler hafife alınmamalıdır.

Her gün tüketiyoruz ama risk büyük! Yıkarken bile dikkat edin 2

HASTALIK UZUN SÜREBİLİR

Cyclospora enfeksiyonu çoğu kişide hayati tehlike oluşturmasa da günlük hayatı oldukça zorlayabilir. Tedavi edilmediğinde belirtiler birkaç günden daha uzun sürebilir ve bazı kişilerde şikayetler hafifleyip tekrar başlayabilir.

Her gün tüketiyoruz ama risk büyük! Yıkarken bile dikkat edin 3

YIKAMAK ÖNEMLİ AMA TEK BAŞINA YETMEYEBİLİR

Sebze ve meyveleri bol suyla yıkamak önemli bir adım olsa da riski her zaman tamamen ortadan kaldırmayabilir. Bu nedenle ürünlerin temizliğine, saklama koşullarına ve mutfakta kullanılan bıçak ile kesme tahtalarının hijyenine dikkat edilmelidir.

Her gün tüketiyoruz ama risk büyük! Yıkarken bile dikkat edin 4

HİJYENİ HAFİFE ALMAYIN

Uzmanlara göre, bu tür parazitler herkesin hasta olacağı anlamına gelmez. Ancak çiğ ürün tüketimi arttıkça hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmek gerekir. Sofraya gelen yeşillik, meyve ve salata malzemelerini özenle temizlemek basit ama etkili bir korunma adımı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
parazit sebze ve meyve
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