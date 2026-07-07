YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Matchanın yerini alan mor süper gıda! Trend oldu: Kafeinsiz kendinden vanilyalı

Son dönemin en popüler sağlıklı yaşam (wellness) trendleri arasına bir yenisi daha eklendi. Yıllardır sabah rutinlerimizin ve Instagram akışlarımızın vazgeçilmezi olan yeşil matcha, tahtını tamamen doğal ve büyüleyici bir mor renge bırakıyor. O büyüleyici rengi ve sağlıklı içeriğiyle soft bir lezzet sunan içeceğin adı Ube!

Matchanın yerini alan mor süper gıda! Trend oldu: Kafeinsiz kendinden vanilyalı
Çiğdem Berfin Sevinç

Filipinler mutfağından dünyaya yayılan bu egzotik mor tatlı patates, şimdi de kahve dükkanlarının menülerini istila etmeye başladı. Ube latte'yi ilk gördüğünüzde içinde gıda boyası olduğunu düşünebilirsiniz, ancak içeceğin rengi tamamen doğal.

Matchanın yerini alan mor süper gıda! Trend oldu: Kafeinsiz kendinden vanilyalı 1

Bu içeceğin sahip olduğu o canlı, büyüleyici mor ton tamamen ube bitkisinin kendi doğal pigmentlerinden geliyor. Göze hitap eden bu estetik duruşu, onu özellikle sosyal medyada estetik fotoğraf severlerin bir numaralı tercihi haline getirdi.

Matchanın yerini alan mor süper gıda! Trend oldu: Kafeinsiz kendinden vanilyalı 2

VANİLYA VE FINDIK NOTALARI

Matcha’nın o hafif topraksı ve acımtırak tadından hoşlanmayanlar için ube harika bir alternatif. Kendine has hafif tatlı, vanilyamsı ve fındığı andıran aromasıyla adeta bir tatlı hissi uyandırıyor. En güzel yanı ise tamamen kafeinsiz olması. Günün her saatinde, çarpıntı yaşamadan veya uykunuz kaçmadan bu kremsi lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.

Matchanın yerini alan mor süper gıda! Trend oldu: Kafeinsiz kendinden vanilyalı 3

SÜPER GIDA

Ube sadece güzel görünmekle kalmıyor, tam bir antioksidan deposu. Canlı mor rengini içeriğindeki yüksek antosiyanin miktarından alıyor. Bu da vücuttaki hücreleri korumaya, bağışıklığı desteklemeye ve yaşlanma etkileriyle savaşmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda sindirimi kolay, enerji veren harika bir lif kaynağı.

Matchanın yerini alan mor süper gıda! Trend oldu: Kafeinsiz kendinden vanilyalı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şifasıyla biliniyor: Güneşte günlerce bekletip tüketiyorlarŞifasıyla biliniyor: Güneşte günlerce bekletip tüketiyorlar
Bir kere deneyen sürekli yapıyor! Etten daha lezzetliBir kere deneyen sürekli yapıyor! Etten daha lezzetli

Anahtar Kelimeler:
matcha çayı patates Filipinler Uber tatlı kafein mor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.