Matchanın yerini alan mor süper gıda! Trend oldu: Kafeinsiz kendinden vanilyalı

Filipinler mutfağından dünyaya yayılan bu egzotik mor tatlı patates, şimdi de kahve dükkanlarının menülerini istila etmeye başladı. Ube latte'yi ilk gördüğünüzde içinde gıda boyası olduğunu düşünebilirsiniz, ancak içeceğin rengi tamamen doğal.

Bu içeceğin sahip olduğu o canlı, büyüleyici mor ton tamamen ube bitkisinin kendi doğal pigmentlerinden geliyor. Göze hitap eden bu estetik duruşu, onu özellikle sosyal medyada estetik fotoğraf severlerin bir numaralı tercihi haline getirdi.

VANİLYA VE FINDIK NOTALARI

Matcha’nın o hafif topraksı ve acımtırak tadından hoşlanmayanlar için ube harika bir alternatif. Kendine has hafif tatlı, vanilyamsı ve fındığı andıran aromasıyla adeta bir tatlı hissi uyandırıyor. En güzel yanı ise tamamen kafeinsiz olması. Günün her saatinde, çarpıntı yaşamadan veya uykunuz kaçmadan bu kremsi lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.

SÜPER GIDA

Ube sadece güzel görünmekle kalmıyor, tam bir antioksidan deposu. Canlı mor rengini içeriğindeki yüksek antosiyanin miktarından alıyor. Bu da vücuttaki hücreleri korumaya, bağışıklığı desteklemeye ve yaşlanma etkileriyle savaşmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda sindirimi kolay, enerji veren harika bir lif kaynağı.