Her hareketi olay... Leyla Hayat Aşk Adalet'in Nur'u Gonca Vuslateri yine kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyada viral oldu

Çarşamba akşamları Now Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi her sahnesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı dizide Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri bu karakteri ile çok sevildi.

ADETA KENDİNDEN GEÇTİ

Kendine has tarzı ve danslarıyla gündemden düşmeyen Vuslateri dizinin son bölümüne yine damga vurdu. Ünlü oyuncu TikTok'ta sık sık paylaşılan 'İyi ki Sen' şarkısıyla bir oynadı bir oynadı...

Bu sahnede adeta kendinden geçen Gonca Vuslateri sosyal medyada da beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika ötesi performans', 'çok iyi ya', 'bütün dansçılara taş çıkarır', 'çok ama çok güzel', 'yeni trend Leyla' gibi yorumlar yapıldı.