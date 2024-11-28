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  4. Her hareketi olay... Leyla Hayat Aşk Adalet'in Nur'u Gonca Vuslateri yine kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyada viral oldu

Her hareketi olay... Leyla Hayat Aşk Adalet'in Nur'u Gonca Vuslateri yine kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyada viral oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.11.2024 09:18
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Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde hayat verdiği Nur karakteri ile büyük beğeni toplayan Gonca Vuslateri dizinin son bölümündeki dans sahnesi ile sosyal medyada viral oldu. Ünlü oyuncunun TikTok'ta sık sık paylaşılan 'İyi ki Sen' şarkısıyla yaptığı dans beğeni topladı.

Her hareketi olay... Leyla Hayat Aşk Adalet'in Nur'u Gonca Vuslateri yine kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyada viral oldu

Çarşamba akşamları Now Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi her sahnesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı dizide Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri bu karakteri ile çok sevildi.

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ADETA KENDİNDEN GEÇTİ

Kendine has tarzı ve danslarıyla gündemden düşmeyen Vuslateri dizinin son bölümüne yine damga vurdu. Ünlü oyuncu TikTok'ta sık sık paylaşılan 'İyi ki Sen' şarkısıyla bir oynadı bir oynadı...

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Bu sahnede adeta kendinden geçen Gonca Vuslateri sosyal medyada da beğeni topladı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika ötesi performans', 'çok iyi ya', 'bütün dansçılara taş çıkarır', 'çok ama çok güzel', 'yeni trend Leyla' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri dizi
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