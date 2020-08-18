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Her inişte korku dolu anlar yaşanıyor... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Daha önce hiç uçaklarda bulunan paraşütleri kullanmayı düşündünüz mü? Eğer cevabınız ''hayır'' ise bu listeyi inceledikten sonra kararınız değişebilir çünkü bu liste düşündüğünüzden de tehlikeli! İşte sizin için derlediğimiz, oturduğunuz yerden adrenalin seviyenizi yükseltecek dünyanın en tehlikeli 5 havalimanı listesi...

Her inişte korku dolu anlar yaşanıyor... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...

Her havalimanının farklı bir hikayesi vardır. Kimi hüzün barındırır, kimi büyük heyecanlar... Ama bazı havalimanları vardır ki tehlikeyi ve adrenalini sonuna kadar hissedersiniz!

1. COURCHEVEL HAVALİMANI, FRANSA

Sadece 537 metrelik uçak pisti ile dünyanın en kısa uçak pistlerinden birine sahip olan Courchevel Havalimanı, Alpler'de kayak yapmayı planlayan misafirlerini ağırladığı için dağların ortasında bulunuyor. Pilotlar ise dağların arasında gerçekleştirdikleri bu tehlikeli uçuşu idare edebilmek adına dağların sert yamaçlarını birer yelkenmişçesine kullanıp hızlarını stabilize ediyorlar. Bu havalimanının en büyük handikapları ise eğiminin olması ve olası bir sis durumunda uçuşların iptal olması!

2. PRENSES JULİANA ULUSLARARASI HAVALİMANI, ST. MARTİN

Sahile olan yakınlığı ile bilinen bu havalimanı; pilotlar, yolcular ve sahilde denizin keyfini çıkaran insanlar için farklı bir deneyim sunuyor. Uçak pistinin kısalığından dolayı erkenden alçalması gereken pilotlar, sahile çok yakın bir şekilde iniş yapıyorlar. Pilotlar uçaktaki insanların sorumluluklarını almakla birlikte sahildeki insanların da can güvenliğini sağlamak durumunda kalıyor. Bu havalimanına inecek pilotların farklı bir sertifika taşıyor oluşu bile bu tehlikenin nasıl bir boyutta olduğunu gösterir nitelikte!

3. LUKLA HAVALİMANI, NEPAL

Nepal'in Khumbu bölgesinde bulunan Lukla Havalimanı yaklaşık 2800 metre rakımda yer alıyor ve 20 sene üst üste en tehlikeli havalimanları listesine girme fırsatı buldu. Uçak pistinin hem dar hem de çok kısa oluşu bu havalimanının asıl tehlikeli tarafı. Bir diğer düşündürücü tarafı ise bu havalimanının bulunduğu rakımdan dolayı hava olaylarına çok elverişli olmasıdır. Özellikle rüzgar ve sis bakımından yoğun olan bu bölge, hem pilotların hem de yolcuların unutamayacakları bir deneyime tanıklık ettirebilir.

4. TONCONTİN ULUSLARARASI HAVALİMANI, HONDURAS

Hem sivil hem de askeri havalimanı olarak kullanılan Toncontin Uluslararası Havalimanı merkezden 6 km uzaklıkta bulunuyor. Dağların arasında bulunduğundan dolayı pilotlar iniş esnasında dağlara çarpma riski ile karşı karşıya kalıyorlar. Bir diğer tehlike ise uçak pistinin gereğinden kısa oluşundan dolayı iniş esnasında yapılan ani frenler. Anlaşılacağı üzere uçak lastikleri yere değdiğinde bile adrenalin seviyesi en üst seviyede kalmaya devam ediyor.

5. BARRA HAVALİMANI, İSKOÇYA

Bu havalimanını diğer havalimanlarından ayıran ve tehlikeli kılan tek bir özellik var. O da uçak pistinin bir sahil olması! Barra Adasının kuzey kısmında bulunan bu havalimanında uçaklar kumun üstüne iniş yaparlar. Bu havalimanının tehlikeli olmasının diğer bir nedeni ise hava koşullarından ve doğa olaylarından çok çabuk etkilenebilmesi... Olası bir gelgit durumunda inişlerde sorun yaşanabiliyor çünkü uçak pistini su basmış oluyor.

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