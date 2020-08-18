Her inişte korku dolu anlar yaşanıyor... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...

Her havalimanının farklı bir hikayesi vardır. Kimi hüzün barındırır, kimi büyük heyecanlar... Ama bazı havalimanları vardır ki tehlikeyi ve adrenalini sonuna kadar hissedersiniz!

1. COURCHEVEL HAVALİMANI, FRANSA

Sadece 537 metrelik uçak pisti ile dünyanın en kısa uçak pistlerinden birine sahip olan Courchevel Havalimanı, Alpler'de kayak yapmayı planlayan misafirlerini ağırladığı için dağların ortasında bulunuyor. Pilotlar ise dağların arasında gerçekleştirdikleri bu tehlikeli uçuşu idare edebilmek adına dağların sert yamaçlarını birer yelkenmişçesine kullanıp hızlarını stabilize ediyorlar. Bu havalimanının en büyük handikapları ise eğiminin olması ve olası bir sis durumunda uçuşların iptal olması!

2. PRENSES JULİANA ULUSLARARASI HAVALİMANI, ST. MARTİN

Sahile olan yakınlığı ile bilinen bu havalimanı; pilotlar, yolcular ve sahilde denizin keyfini çıkaran insanlar için farklı bir deneyim sunuyor. Uçak pistinin kısalığından dolayı erkenden alçalması gereken pilotlar, sahile çok yakın bir şekilde iniş yapıyorlar. Pilotlar uçaktaki insanların sorumluluklarını almakla birlikte sahildeki insanların da can güvenliğini sağlamak durumunda kalıyor. Bu havalimanına inecek pilotların farklı bir sertifika taşıyor oluşu bile bu tehlikenin nasıl bir boyutta olduğunu gösterir nitelikte!