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Her işe yarayan garip nesne

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Her işe yarayan garip nesnenin görüntüsü sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada dolaşıma giren yeni bir video gencin elindeki nesneyi birçok amaçla kullandığını gösteriyor. İlginç tasarımıyla adeta her işe yarayan garip nesnenin videosu sosyal medyada ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
nesne cisim

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