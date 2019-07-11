Her kadının güzel olduğunu gösteren bu değişimler sizi hayrete düşürecek!

Perezagruzka, yani yeniden başlatma adındaki bir Rus makyaj programı aslında her kadının güzel olduğunu ispatlamaya çalışan bir program. Kendisi ne düşünüyor olursa olsun her kadının güzel olduğu iddiasındaki bu program kadınların kendilerinin dahi farkında olmadıkları güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Makyaj, saç ve cilt bakımı kimi zaman da estetik operasyonlar yardımıyla kadınları tam anlamıyla baştan yaratıyorlar.

1. Projenin esas amacı kadınların kendilerini daha güzel hissetmeleri ve öz güvenlerini geri kazanmaları.

2. Kadınlardan kimisi tarz değişikliğine ve hayatında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyan genç bir kadın oluyor.

3. Bunun için proje ekibi kendisinin saç şeklini değiştiriyor, makyaj stiline müdahale ediyor, cilt bakım önerileri veriyor.

4. Kıyafet seçimlerini yeniden gözden geçiriyorlar ve örneğin dişler, kaşlar, vb. küçük sorunlarını çözüyorlar.

5. Programın bir başka bölümü ise “10 yaş daha genç” adını taşıyor.

6. Buraya katılan kadınlar ise yaşlanma sürecini geri döndürmek için daha ciddi çalışmalara ihtiyaç duyuyorlar.

7. Program, bildiğimiz beni baştan yarat tarzı bir program değil esasen.

8. Programın yapımcılarına göre “içimizdeki sorunlar dış görünüşümüzü de etkiliyor.”

9. Bu sebeple programda bir de psikolog bulunuyor ve kadınlarla sürekli olarak iletişim halinde oluyor.

10. Her biri değişim öncesinde içinde bulundukları durumu, hikayelerini ve sorunlarını anlatıyorlar.

11. Bu terapiler oldukça zorlu geçebiliyor, hayatlarına farklı bir pencereden bakmayı başaran kadınların gerçek dönüşümü başlamış oluyor.

12. Çoğu kadın, kendisi hakkında daha önce hiç bilmediği veya farkında olmadığı şeyleri burada fark ediyor.

13. Program bir makyaj programının çok ötesinde olduğu için her dönüşüm öyle kolay olmuyor.

14. 10 yıl daha genç görünmek isteyen kadınlar estetik operasyon geçirebiliyor ki bu süreç bir hayli uzun zaman alıyor.

15. Bu programda mucizelere yer yok.

16. Ortaya çıkan her şey stilist, modacı, dişçi, dermatolog, makyöz, doktor ve daha fazlasından oluşan bir ekip tarafından yapılıyor.

17. Kadınlar sadece fiziksel bir değişim geçirmiyor, hayatlarının geri kalanında uygulayabilecekleri ve kendilerini tedavi edecek şeyleri de öğreniyorlar.

18. Her şeyin ötesinde bu programın amacı yine de kadınlara ne kadar güzel olduklarını göstermek.

19. Kendilerine başka birinin gözünden bakmalarını ve öz güvenlerini geri kazanmalarını sağlamak.

20. Uzmanlar, kadınlara yardım etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapsalar da işleri her zaman kolay olmuyor. Kadınların hepsi geçirdikleri değişimden memnun olmuyor, öyle ki bazıları kavga dahi ediyor.

21. Ancak yine de büyük bir çoğunluk yeni görünüşünden oldukça memnun oluyor, yeni stilleriyle yeni bir hayata ilk adımlarını atıyorlar.





