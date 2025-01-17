Her sabah aynı çeşit tost yemek istemeyenler için 10 farklı tost tarifi

İşte hem klasik hem de yaratıcı, çoğu vegan malzemelerle hazırlanmış 10 farklı tost tarifi.
1. Avokadolu vegan tost
Malzemeler:
- 1 dilim tam buğday ekmeği
- ½ avokado
- 1 çay kaşığı limon suyu
- Bir tutam tuz ve karabiber
- İsteğe bağlı pul biber
Hazırlanışı:
- Avokadoyu çatalla ezin ve üzerine limon suyu, tuz, karabiber ekleyerek karıştırın.
- Bu karışımı ekmeğin üzerine sürün.
- İsteğe göre pul biber ekleyerek servis edin.
2. Humuslu ve sebzeli tost
Malzemeler:
- 2 dilim tam tahıllı ekmek
- 2 yemek kaşığı humus
- İnce dilimlenmiş salatalık ve domates
- Birkaç yaprak roka
Hazırlanışı:
- Ekmeklerin bir yüzüne humusu eşit şekilde sürün.
- Salatalık, domates ve roka yapraklarını ekleyin.
- İki ekmek dilimini birleştirip tost makinesinde 2-3 dakika ısıtın.
3. Fıstık ezmeli ve muzlu tatlı tost
Malzemeler:
- 2 dilim kepekli ekmek
- 1 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi
- 1 küçük muz, ince dilimlenmiş
- Bir tutam tarçın
Hazırlanışı:
- Ekmeklerin bir yüzüne fıstık ezmesi sürün.
- Muz dilimlerini yerleştirip üzerine tarçın serpin.
- İki ekmek dilimini birleştirip tost makinesinde hafifçe ısıtın.
4. Vegan peynirli ve ıspanaklı tost
Malzemeler:
- 2 dilim tam buğday ekmeği
- 2 dilim vegan peynir
- Bir avuç yıkanmış ve doğranmış ıspanak
- Bir çay kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
- Ekmeğin üzerine vegan peynir dilimlerini yerleştirin.
- Üzerine ıspanak ekleyin ve bir çay kaşığı zeytinyağı gezdirin.
- Tost makinesinde peynir eriyene kadar pişirin.
5. Pesto soslu kabaklı tost
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Malzemeler:
- 2 dilim tam tahıllı ekmek
- 1 yemek kaşığı vegan pesto sos
- İnce dilimlenmiş kabak (ızgara yapılmış)
Hazırlanışı:
- Ekmeğin bir yüzüne pesto sosu sürün.
- Izgara yapılmış kabak dilimlerini yerleştirin.
- Ekmekleri birleştirip tost makinesinde 2-3 dakika ısıtın.
6. Domates ve zeytin ezmeli tost
Malzemeler:
- 2 dilim tam buğday ekmeği
- 1 yemek kaşığı zeytin ezmesi
- İnce dilimlenmiş domates
- Bir tutam kekik
Hazırlanışı:
- Ekmeklerin bir yüzüne zeytin ezmesi sürün.
- Domates dilimlerini yerleştirip üzerine kekik serpin.
- İki ekmek dilimini birleştirip tost makinesinde hafifçe ısıtın.
7. Tofu ve renkli biberli tost
Malzemeler:
- 2 dilim tahıllı ekmek
- 100 gram tofu (ince dilimlenmiş)
- İnce doğranmış kırmızı ve sarı biber
- Bir çay kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
- Tofuyu ve biberleri zeytinyağı ile 2-3 dakika soteleyin.
- Ekmeğin üzerine sotelediğiniz karışımı ekleyin.
- Tost makinesinde hafifçe ısıtın ve servis edin.
8. Fırın patatesli tost
Malzemeler:
- 2 dilim tam buğday ekmeği
- 1 orta boy haşlanmış patates (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Haşlanmış patatesi baharatlarla karıştırarak ezin.
- Ekmeğin üzerine patates püresini sürün.
- Tost makinesinde hafifçe ısıtın.
9. Mantarlı ve vegan mozerellalı tost
Malzemeler:
- 2 dilim tam tahıllı ekmek
- 4-5 dilim mantar (sotelenmiş)
- 2 dilim vegan mozzarella
Hazırlanışı:
- Mantarı bir tavada hafifçe soteleyin.
- Ekmeklerin üzerine mantar ve vegan mozzarella dilimlerini yerleştirin.
- Tost makinesinde peynir eriyene kadar pişirin.
10. Çikolatalı ve çilekli tost
Malzemeler:
- 2 dilim kepekli ekmek
- 1 yemek kaşığı vegan çikolata kreması
- 4-5 dilim çilek
Hazırlanışı:
- Ekmeğin üzerine çikolata kremasını sürün.
- Çilek dilimlerini yerleştirip diğer ekmek dilimini üzerine kapatın.
- Hafifçe ısıtıp servis edin.