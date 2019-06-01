Her sabah yorgun uyanıyordu! Nedenini ise sosyal medyadan paylaştı

Mattea Goff ve eşi Kris’in mutlu bir evlilikleri ve iki çocukları var. Bir gün Kris eşine “neden her sabah böyle yorgun uyanıyorsun sen?” diye bir soru sormuş. Aldığı cevap sosyal medyada on binlerce insan tarafından paylaşıldı ve yüz binler bu konu hakkında yorum yaptı. Size Mattea’nın açıklamasını veriyoruz, sizin bu konudaki fikriniz ne?
Mattea ve kocası Kris. Mattea kocası için “Benim eşin son derece özel bir erkek, ama bazen bazı şeyleri anlaması pek kolay olmuyor” diyor.
Geçtiğimiz günlerde Mattea Facebook’ta kocasına gönderme yaparak şu yorumla birlikte bir çizim paylaştı:
Çeviri: Geçtiğimiz hafta sonu Kris’e sabah gözümü açar açmaz neden ruh halimin çok da iyi olmadığını açıklama konusunda bir hayli zorlandım (büyük ihtimalle uykumu yeterince alamamış olmamdan dolayı). Bu sebeple kahvemi alıp oturdum ve ona bir görsel hazırladım.
1. İlk görselde Mattea, Kris ve küçük bebekleri huzur içinde uyuyor.
Useless nipples: Bir işe yaramayan meme uçları
2. İki saat sonra bebeğin ve ardından Mattea’nın uyandığını görüyoruz.
3. Sonra tokatlama eşliğinde bebeğin annesini emmesini görüyoruz.
Anneler bu tokatlama olayını hemen anlamışlardır eminiz.
4. Memenin biri boşalınca Mattea diğer yanına dönerek öteki memeyi emziriyor. Kris hala derin uykuda.
Çeviri: Bu tırnakları gerçekten kesmem gerek…
Still useless nipples: Hala bir işe yaramayan meme uçları
5. Emmenin ardından gaz çıkarma ile birlikte gelen kusma ve Mattea’nın bunu temizlemesi. Kris’in yüzünden gayet keyifli uyuduğu belli oluyor.
Çeviri: Şimdi de bunu temizlemem lazım.
**6. Ardından rahat bir uyku bekliyorsanız yanılıyorsunuz, çünkü tekmeler eşliğinde devam eden bölük pörçük bir uyku.
7. Sonra yine bir emzirme faslı, Kris yorganı da komple alarak uykusuna uyku katmış.
Çeviri: Ben donuyorum, o (bebek) nasıl bu kadar terli?
8. Ve sabah… Kris uykusunu tam olarak aldıktan sonra nihayet uyanıyor, bebeğin ise uyanmasına gerek yok canı ne zaman isterse.
Çeviri: Günaydın tatlım, uyumak harika bir şey değil mi? Gel sarılalım!
Still completely useless: Hala tamamen bir işe yaramaz
9. Umarız bu çizimin ardından uykucu Kris, Mattea’yı daha iyi anlamış ve hayatın müşterek olduğunu fark etmiştir.
Bu paylaşımın ardından sosyal medyada insanlar Kris’e verip veriştirdi. Doğru eş olmadığından, öküz olduğundan, yardımcı olmadığından, anlayışsız biri olduğundan dem vurdular sürekli. Mattea’ya onu boşa diyenler oldu, işe yaramaz meme uçlarına lanet edenler oldu.
Netice olarak bu çizim tüm erkekler için aslında. Çocuk büyütme sadece kadının görevi değil, hayatın her alanında olduğu gibi çocuk yetiştirmede de sorumlulukları lütfen paylaşınız efendim.
Çeviri: Bunları çizmek için zaman bulabilmiş mi? Şanslı kadın. Ben sabahları oturup bir kahve içmek için zamanı çok nadiren bulabiliyorum.
Okuyucu Yorumları 0 yorum