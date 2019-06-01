Her sabah yorgun uyanıyordu! Nedenini ise sosyal medyadan paylaştı

Mattea Goff ve eşi Kris’in mutlu bir evlilikleri ve iki çocukları var. Bir gün Kris eşine “neden her sabah böyle yorgun uyanıyorsun sen?” diye bir soru sormuş. Aldığı cevap sosyal medyada on binlerce insan tarafından paylaşıldı ve yüz binler bu konu hakkında yorum yaptı. Size Mattea’nın açıklamasını veriyoruz, sizin bu konudaki fikriniz ne?

Mattea ve kocası Kris. Mattea kocası için “Benim eşin son derece özel bir erkek, ama bazen bazı şeyleri anlaması pek kolay olmuyor” diyor.

Geçtiğimiz günlerde Mattea Facebook’ta kocasına gönderme yaparak şu yorumla birlikte bir çizim paylaştı:

Çeviri: Geçtiğimiz hafta sonu Kris’e sabah gözümü açar açmaz neden ruh halimin çok da iyi olmadığını açıklama konusunda bir hayli zorlandım (büyük ihtimalle uykumu yeterince alamamış olmamdan dolayı). Bu sebeple kahvemi alıp oturdum ve ona bir görsel hazırladım.

1. İlk görselde Mattea, Kris ve küçük bebekleri huzur içinde uyuyor.

Useless nipples: Bir işe yaramayan meme uçları

2. İki saat sonra bebeğin ve ardından Mattea’nın uyandığını görüyoruz.