Her sabah zeytinyağı ve limon suyu içmeniz için 4 önemli neden

Kardiyovasküler sistem için faydalı olan zeytinyağı, aterosklerozu (damarıların iç duvarında çeşitli maddelerin birikimine bağlı olarak ortaya çıkan kalınlaşma ile ortaya çıkan hastalık durumudur) önlemeye yardımcı olur. Yapılan birçok araştırma sonucunda zeytinyağının belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olduğu ortaya konmuştur.

Bu şifa kaynağı taze limonla birleştiğinde ise sonuçları mükemmel oluyor. Öncelikle tarifin nasıl hazırlandığından bahsedelim;

Bir çorba kaşığı zeytinyağı

Bir çorba kaşığı limon suyu

İki malzemeyi de karıştırın ve sabahları aç karnına tüketin. Malzemeleri karıştırırken oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Faydaları ise;

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR



Yağ içinde bulunan oleik asit kardiyovasküler sistem için iyi bir kaynaktır. Damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, kroner kalp rahatsızlıkları ve felç riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

KABIZLIĞI ÖNLER



Sindirim sistemini düzene sokan karışım, aynı zamanda karaciğer ve safra kesesini de korur. Bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.