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Her sabah zeytinyağı ve limon suyu içmeniz için 4 önemli neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 19.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Sağlık açısından iyi bir kaynak olan zeytinyağı, çoğu hastalığa neden olan serbest radikallerle mücadele eden bir şifacıdır. Özellikle taze limon suyuyla bir araya geldiğinde 4 farklı sağlık problemini ortadan kaldırabilir.

Her sabah zeytinyağı ve limon suyu içmeniz için 4 önemli neden

Kardiyovasküler sistem için faydalı olan zeytinyağı, aterosklerozu (damarıların iç duvarında çeşitli maddelerin birikimine bağlı olarak ortaya çıkan kalınlaşma ile ortaya çıkan hastalık durumudur) önlemeye yardımcı olur. Yapılan birçok araştırma sonucunda zeytinyağının belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olduğu ortaya konmuştur.

Bu şifa kaynağı taze limonla birleştiğinde ise sonuçları mükemmel oluyor. Öncelikle tarifin nasıl hazırlandığından bahsedelim;

Bir çorba kaşığı zeytinyağı
Bir çorba kaşığı limon suyu

İki malzemeyi de karıştırın ve sabahları aç karnına tüketin. Malzemeleri karıştırırken oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Faydaları ise;

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR
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Yağ içinde bulunan oleik asit kardiyovasküler sistem için iyi bir kaynaktır. Damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, kroner kalp rahatsızlıkları ve felç riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

KABIZLIĞI ÖNLER
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Sindirim sistemini düzene sokan karışım, aynı zamanda karaciğer ve safra kesesini de korur. Bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

ROMATOİD ARTRİTİ AZALTIR
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Karışımı düzenli tükettiğinizde romatoid artritin neden olduğu ağrı ve iltihaplanma azalır.

KARACİĞER VE SAFRA KESESİNİ KORUR
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Bu ikili, safra taşı oluşumunu önleyebilir. Eğer safra taşında taş var ise bunu da durdurabilir. Ancak etkisini görebilmek için düzenli içmek şarttır. Safra taşı problemini varsa içmeden önce doktorunuza danışmalısınız.


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