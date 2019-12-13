Mynet Trend

Her satırı korkunç! Kan donduran ifade: Bıçak görevini yapmıştır

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkında hazırlanan 13 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. Arduç, "Ceren Özdemir'in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum" dedi. Katil zanlısı ifadesinde, İstanbul'da yaşadığı tarihlerde sevdiği kedileri bıçaklayarak öldürdüğünü hatta bir kedinin kalbini çıkardığını da söyledi.

Her satırı korkunç! Kan donduran ifade: Bıçak görevini yapmıştır

Polise verdiği ifadelere ek olarak savcılıkta da ifadesi alınan Arduç’un, "Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir’in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemir’i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm" dedi.

'ÖLDÜRÜYORUM, MUTLU OLUYORUM'

Ceren Özdemir'i öldürmeden önce takip edip öldüremediği başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını da anlatan Özgür Arduç, "Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir'in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul'dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım" ifadelerini kullandı.

ÖNCE SİLAH VE ETER ARAMIŞ

Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren'i öldürdüğü 3 Aralık günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, 'hayvanlarını bayıltacağı' yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.

KEDİLERİ ÖLDÜRMÜŞ

Katil zanlısı ifadesinde, İstanbul'da yaşadığı tarihlerde sevdiği kedileri bıçaklayarak öldürdüğünü hatta bir kedinin kalbini çıkardığını da söyledi.

DNA İNCELEMESİ ŞİŞE KAPAĞINDAN YAPILDI

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç'un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği,

güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.

SAVCILIK FİRAR BİLDİRİMİ YAPMIŞ

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, Ordu Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta gece 00.15'te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçtiAradan tam 37 yıl geçti
Komünist başkanın 'zam yok' kararı ili karıştırdı! Komünist başkanın 'zam yok' kararı ili karıştırdı!
Mahkeme öncesi yürek dağlayan sitem! Mahkeme öncesi yürek dağlayan sitem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir Özgür Arduç ceren özdemir cinayet ceren özdemir cinayeti Özgür Arduç ifade

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 79 yorum
Bu manyağı hiç konuşturmayın bile, bir iplik işi var. kendini astı deyiverin
Evet illa idam getirip birilerinin değirmeninin su taşımaya gerek yok. Kendini asmış deyin bitsin. Zaten cezaevi ıslah olmaları için ama bunun hiç ıslah olası yok. Çıkınca yine bizlere zarar verecek. Çıkamaz demeyin bu ülkede çıkamayan var mı?
Bu caninin gün yüzü görmemesi gerek..
Belki de seni asmalıyız mahLook !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıbrıs uçağında FETÖ'cü paniği:Uçağı patlatacağım

Kıbrıs uçağında korkutan anlar: FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım

Mahkemede kan donduran ifadeler: Görmesin diye kollarını bağladım

Mahkemede kan donduran ifadeler!

Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Selçuk Bayraktar’dan Özgür Özel’e cevap: Milletin vekili sıfatlı birisi...

Bayraktar'dan sert açıklama: Milletin vekili sıfatlı birisi...

İris Gölü eski haline getirilecek

İris Gölü'yle ilgili yeni gelişme

'Robin Hood' şimdi de Ataşehir'de ortaya çıktı: Sokaklara dağılıp para dağıttılar

İlginç olay bu kez Ataşehir'de: Bir anda sokaklara dağılıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.