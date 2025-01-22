Her şey 2 dakikada oldu! Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi'nde kabusu yaşadı... Alınan yenilgi sonrası sözleşmesi feshedildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Bologna ile Dortmund Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Bologna oldu.

KADER MAÇINDA 'KABUS'

Oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Nuri Şahin'in ekibi, Alman basını tarafından 'kader maçı' olarak nitelendirilen bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırken 8. maçında da galibiyet alamamış oldu.

Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Serhou Guirassy'nin penaltı golüyle öne geçen Borussia Dortmund, oyunun son bölümünde rakibine teslim oldu.

HER ŞEY 2 DAKİKADA OLDU

Maçın 64. dakikasında oyuna giren Thijs Dalinga, 71. dakikada skora eşitliği getirdi, 72. dakikada Samuel Illing Junior'a asistini yaptı.

İLK GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde eden Bologna, puanını 5'e çıkardı. Dortmund, gelecek hafta Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Bologna ise Sporting Lizbon deplasmanına gidecek.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Almanya Bundesliga ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetin faturasını Nuri Şahin'e kesti. Borussia Dortmund'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, genç teknik direktörün sözleşmesi feshedildi.

BVB Spor Genel Müdürü Lars Ricken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Nuri Şahin'i ve çalışmalarını gerçekten takdir ediyoruz, uzun bir işbirliği istiyorduk ve sporda birlikte bir dönüm noktasına ulaşacağımızı sonuna kadar umuyorduk. Üst üste dört yenilgiden sonra, son dokuz maçta alınan tek galibiyet nedeniyle ve şu anda Bundesliga sıralamasında onuncu olduğumuz için, maalesef mevcut takımyıldızında sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı kaybettik. Bu karar kişisel olarak beni de üzüyor ama Bologna maçından sonra artık kaçınılmazdı. Maalesef Borussia Dortmund'un bu sezonki sportif hedeflerinin hakkını bu noktada veremedik. Nuri Şahin, "Bu özel kulübe başarılar diliyorum" dedi."