Her şey 47 saniyede oldu! Eski Galatasaraylı öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 11. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmada dakikalar 8'i gösterirken, mücadelede 1-1'lik beraberlik yaklanırken, bu beraberliği eski Galatasaraylı Diagne bozdu.

47 SANİYEDE YAPTI!

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Senegalli golcü, karşılaşmanın 53. dakikasının 20. saniyesinde oyuna dahil olurken, sahaya adım atmasından henüz 47 saniye geçmişti ki takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı.

Bu sezon Karagümrük forması ile 10 maça çıkan Diagne, attığı 6 golün yanı sıra 1 de asist yaparken, maç başına 1.6 gol atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ

Galatasaray Diagne'yi 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katmış ama bir türlü istenilen verimi alamamıştı. Sonrasında birçok kulübe kiralık olarak gönderilen Senegalli sezon başında Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Diagne'nin buradaki performansı Sarı-Kırmızılılar'ı adeta pişman etti.



