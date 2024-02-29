SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Mauro Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile özel olarak görüştü

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Mauro Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile özel olarak görüştü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.02.2024 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü karşılaşması sonrası tribünlere yaptığı hareket gerekçesiyle 1 maç ceza alan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynanacak kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Ankaragücü mücadelesinde tribünlere yaptığı hareket nedeniyle ceza alarak Antalyaspor karşısında forma giyemeyen golcü oyuncu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi öncesi Okan Buruk ile özel olarak bir görüşme yaptı.

CEZA SONRASI HIRS YAPTI

tffden-icardiye-bir-mac-ceza-fyqu

Arjantinli futbolcunun, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde oynanacak olan Karagümrük maçında sahada olmak istediği, hocası Okan Buruk'a "Hem kupada hem de Beşiktaş derbisinde forma giymek istiyorum. Beni 11'e yaz" dediği öğrenildi.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

640x360

Okan Buruk'un da oyuncusunun isteğini dikkate alması ve hem Karagümrük hem de Beşiktaş maçında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu!Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu!
Fenerbahçe üst üste 4'üncü kez Final Four'daFenerbahçe üst üste 4'üncü kez Final Four'da
Cenk Tosun'dan G.Saray derbisi için açıklama!Cenk Tosun'dan G.Saray derbisi için açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig Mauro Icardi Derbi son dakika beşiktaş galatasaray icardi oynanacak buruk süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Jigolo olma hayali kurarken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Jigolo olma hayali kurarken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi

Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi

Cenk Tosun'dan G.Saray derbisi için açıklama!

Cenk Tosun'dan G.Saray derbisi için açıklama!

Bunu bilen yoktu! Acun meğer servet ödemiş

Bunu bilen yoktu! Acun meğer servet ödemiş

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.