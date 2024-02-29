Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Mauro Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile özel olarak görüştü

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Ankaragücü mücadelesinde tribünlere yaptığı hareket nedeniyle ceza alarak Antalyaspor karşısında forma giyemeyen golcü oyuncu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi öncesi Okan Buruk ile özel olarak bir görüşme yaptı.

CEZA SONRASI HIRS YAPTI

Arjantinli futbolcunun, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde oynanacak olan Karagümrük maçında sahada olmak istediği, hocası Okan Buruk'a "Hem kupada hem de Beşiktaş derbisinde forma giymek istiyorum. Beni 11'e yaz" dediği öğrenildi.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Okan Buruk'un da oyuncusunun isteğini dikkate alması ve hem Karagümrük hem de Beşiktaş maçında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.





