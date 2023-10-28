Her şey Bayern Münih maçı sonrası oldu! Milan Abdülkerim Bardakcı için geliyor

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından olan, ilk 11'in vazgeçilmez ismi Abdülkerim Bardakcı bu sezon da performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Son oynanan Bayern Münih maçında 12 top, 7 ikili mücadele, 3 hava topu kazanan Abdülkerim Bardakcı, 6 top uzaklaştırdı, 17 hücum bölgesine pas attı, 14 kez hücum bölgesine girdi. Yıldızlar topluluğu Alman ekibi karşısında kusursuz bir oyun ortaya koyan milli stoper, kendisine hayran bıraktırırken oyunuyla dev kulüplerin de dikkatini çekmeyi başardı.

DEVLER LİGİNİN EN İYİSİ

İlk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi’nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın özellikle Bayern karşısındaki hatasız oyunu, Avrupa basınında da geniş yer bulurken, onu maçın en yüksek not verilen isimleri arasına soktu.

SERİE A DEVİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre son dönemde Rus kulüplerinin transfer etmek istediği milli stoperi, şu sıralarda İtalyan devleri takibe almış durumda. Haberde Milan’ın devre arasında Abdülkerim için Galatasaray’ın kapısını çalabileceği ifade edildi.





