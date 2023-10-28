SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Her şey Bayern Münih maçı sonrası oldu! Milan Abdülkerim Bardakcı için geliyor

Her şey Bayern Münih maçı sonrası oldu! Milan Abdülkerim Bardakcı için geliyor

28.10.2023 12:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih karşısında benzersiz bir performansa imza atan Galatasaray'da takımın en iyilerinden olan Abdülkerim Bardakcı için Serie A devi Milan harekete geçti. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından olan, ilk 11'in vazgeçilmez ismi Abdülkerim Bardakcı bu sezon da performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Son oynanan Bayern Münih maçında 12 top, 7 ikili mücadele, 3 hava topu kazanan Abdülkerim Bardakcı, 6 top uzaklaştırdı, 17 hücum bölgesine pas attı, 14 kez hücum bölgesine girdi. Yıldızlar topluluğu Alman ekibi karşısında kusursuz bir oyun ortaya koyan milli stoper, kendisine hayran bıraktırırken oyunuyla dev kulüplerin de dikkatini çekmeyi başardı.

DEVLER LİGİNİN EN İYİSİ

abdulkerim-bardakci-depophotos-1942712

İlk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi’nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın özellikle Bayern karşısındaki hatasız oyunu, Avrupa basınında da geniş yer bulurken, onu maçın en yüksek not verilen isimleri arasına soktu.

SERİE A DEVİ PEŞİNE DÜŞTÜ

446622982840

Fanatik'in haberine göre son dönemde Rus kulüplerinin transfer etmek istediği milli stoperi, şu sıralarda İtalyan devleri takibe almış durumda. Haberde Milan’ın devre arasında Abdülkerim için Galatasaray’ın kapısını çalabileceği ifade edildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İrfan Buz: Kötü oyna ama cesaretli olİrfan Buz: Kötü oyna ama cesaretli ol
Tottenham liderliği sevdi!Tottenham liderliği sevdi!
Beşiktaş'tan 2 isim için sakatlık açıklaması!Beşiktaş'tan 2 isim için sakatlık açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
transfer Serie A Milan Abdülkerim Bardakcı son dakika galatasaray UEFA Şampiyon atan ligi sezon bıraktı maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.