Her şey bir gecede tepetaklak olursa: Vurgun konusu ve oyuncuları

En beğenilen TV dizilerinden biri olan Vurgun, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla 2019 sezonunda izleyicilerle buluştu. FOX TV Vurgun dizisi, çoğu izleyiciden olumlu yorum almıştı ve hikayesi ile fark yaratıyordu. Ancak beklenen reytinglerin elde edilememesi nedeniyle Vurgun final bölümüyle ekranlara veda etti. Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay gibi başarılı oyuncuların başrolleri paylaştığı yapım, farklı bir konuya sahip. Vurgun Dizisi Konusu Vurgun dizisinin konusu, aslında isminden de biraz tahmin edilebiliyor. Vurgun ne demek diye merak ediyorsanız, şöyle açıklayalım: Kelime olarak bir kişiye veya bir şeye içten bağlanmış anlamına geliyor. Bir diğer anlamıyla da emeksiz olarak ve kolay şekilde elde edilen demek. Vurgun dizi konusu da hem aşk hikayesine hem de emek vermeden bir şeylerin kazanılmasına odaklanıyor. Haksız kazanç ve aşk hikayesi söz konusu olduğunda, elbette birileri haksızlığa uğruyor ve hayatları değişiyor. Bunu da dizide özenle işlediklerini fark edebiliyoruz. Kemal Vardar, aşık olduğu eşi ve dünyalar tatlısı oğlu ile beraber mutlu bir yaşam sürerken, her şey bir gecede altüst olur. Oğlunun 2. yaşını kutladıkları gece, Kemal Vardar’ın aklına iş ile alakalı bir düşünce gelir ve fabrikasına gider. Bu gidişinin ardından ailesinin ve kendisinin yaşamı geri dönülmez bir şekilde değişikliğe uğrar. Kemal, fabrikada çıkan bir yangında kaza geçirir. Yaşadığı bu korkunç kaza, onu komaya sokar ve eşi başta olmak üzere tüm sevenleri derin bir üzüntü yaşar. Doktorları, artık Kemal’in bitkisel hayata girdiğini açıklarlar. Kemal, yaşamış olduğu bu kazanın arkasındaki sırlarla beraber uzun yıllar boyunca uykuda kalır. Kemal senelerini komada geçirirken; eşi Reyhan, kardeşi Turan, biricik oğlu ve ortağı Vedat da hayatlarına devam etmek zorundadırlar.

Kemal komada iken Asya isimli bir hemşire ona çok iyi bakar. Hastane çalışanlarının birçoğu, Asya’nın bu büyük ilgisinin altında yatan gerçeği merak eder. Hemşire, Kemal’in genel durumunda bir farklılık sezer. İlerleyen zamanlarda Kemal, komaya girmesinin ardından 10 sene geçmesine rağmen, mucizevi bir şekilde uyanır. Uyanışı aslında herkes tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanır. Fakat Kemal’in hayallerini süsleyen karşılama anı hiçbir zaman olmaz, çünkü işler tahmin ettiği gibi gitmemiştir. Her şeyden habersiz şekilde komada kaldığı bu 10 sene içerisinde iş ve aile yaşamında defalarca ihanete uğramıştır… Vurgun Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Kemal Vardar (Erkan Petekkaya) Kemal Vardar, zengin bir aileden gelir ve mühendistir. Kendi şirketi bulunan ve mütevazı bir karaktere sahip olan Kemal Vardar, çevresi tarafından sevilen bir kişidir. Başına gelen talihsiz bir kaza neticesinde 10 sene kadar uykuda kalır. Mucizevi bir şekilde bir gün uyanır ve yaşama döner. Yufka yürekli olmasıyla da öne çıkan Kemal Vardar karakteri, aslında hiç hak etmediği olayları yaşamak zorunda kalır.

Vurgun dizisi oyuncuları arasında başrolde yer alan Erkan Petekkaya, 1970 senesinde Elazığ’da doğdu. Yaşı ilerlemesine rağmen oyunculuk performansı gün geçtikçe artan Petekkaya, pek çok önemli dizi ve film projesinde yer aldı. Erkan Petekkaya evli ve bir çocuğu var. Anadolu Üniversitesi konservatuvar bölümünden mezun. Aynalı Tahir’den Beyaz Gelincik dizisine, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden Paramparça’ya kadar sayısız yapımda önemli başarılara imza attı. Reyhan (Deniz Çakır) Vurgun oyuncuları arasında başrolde yer alan Deniz Çakır, bu dizide Reyhan karakterine hayat veriyor. Reyhan, Kemal Vardar’ın aşık olduğu ve severek evlendiği eşi. Eskiden hostes olarak çalışan Reyhan, Kemal ile severek evlenir. Kendisine büyük bir aşkla bağlı olan eşi kaza geçirdikten sonra oğlu ile yalnız başına kalır. Eşinin bir daha hayata dönemeyeceğini düşünmesi üzerine, Kemal’in ortağı olan Vedat ile evlenir. Hoşgörü sahibi ve adaletli bir anne olan Reyhan, artık iki çocuk sahibidir. İlk çocuğunun babası Kemal, ikinci çocuğunun babası ise Vedat’tır. Reyhan, öğrenci danışmanlığı yapan bir şirketin sahibidir.

1982’de Ankara’da doğan Deniz Çakır, oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Hacettepe Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu ve Birol Güven ile tanıştıktan sonra film ve dizi yapımlarında yer almaya başladı. Kadın İsterse dizisiyle ekranlara merhaba diyen güzel oyuncu, Yaprak Dökümü’ndeki performansı ile gönüllerde taht kurdu. Ardından İffet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda da oyunculuğu ile isminden söz ettirdi. Vedat (Emre Kınay) Vedat, yakın dostu olan Kemal’in aynı zamanda ortağı. Kemal’in artık uyanmayacağını düşünerek, Reyhan ile bir evlilik yapar. Kerem kendi oğlu olmasa da ona babalık yapacağına dair Reyhan’a söz verir ve sözünde de durmaya çalışır. Kendi kızı ile Kerem arasında ayrım yapmaz. Her ikisine de eşit şekilde babalık yapmaya devam eder. Vedat, parayla her şeyin halledilebileceğini düşünen ve gerçek anlamda hiçbir zaman eşi Reyhan’ın kalbini kazanamamış bir kişidir. FOX Vurgun dizisi oyuncu kadrosu arasında yer alan Emre Kınay, 1970 İstanbul doğumlu. Tiyatro ile sektöre giriş yapan Emre Kınay, İstanbul’da bulunan Duru Tiyatro’nun da sahibi. Yılan Hikayesi ile oyunculuk kariyerine başlayan Kınay, Güneşin Kızları ve Güneşi Beklerken isimli yapımlarla da öne çıkmıştı.

Asya (Begün Birgören) Asya, Kemal Vardar’a hemşirelik yapan kişi. Naif ve iyi niyetli bir kişi olan Asya, babası tarafından zorla evlendirilmek istenince memleketinden kaçıp İstanbul’a gelir. Her ne kadar naif olsa da, Asya aslında aklına koyduğunu yapan bir karakter. Ayrıca Asya ile Kemal'in kimsenin bilmediği bir geçmişi var. Asya'nın Kemal'le büyük bir özen ve özveriyle ilgilenmesinin esas sebebi de, geçmişleridir. Bir Deniz Hikayesi ile son yıllarda adından söz ettiren Begüm Birgören, 1982’de dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi’nde film ve drama bölümü okudu. Ömre Bedel isimli yapımda da yer alan Birgören, oyunculuk performansıyla öne çıkan bir diğer isim. Erdoğan Vardar (Altan Erkekli) Altan Erkekli, Vurgun’da Erdoğan karakterine can verir. Dizide Turan ile Kemal’in amcasıdır. Aynı zamanda Kemal’in tedavi gördüğü hastanede doktorluk yapar. Bir süre sonra alzheimer hastalığına yakalanır. Turan ve Kemal’in babası, kendisinin de kardeşi olan Yücel vefat ettikten sonra, yeğenlerine öz çocukları gibi bakarlar. 1955’de dünyaya gelen Altan Erkekli, yaşamının neredeyse tümünü İstanbul’da geçirdi. Ankara Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Sayısız film ve dizi projesinde yer alan Altan Erkekli, özellikle Vizontele ile büyük bir çıkış yakaladı. Ayla filminden Kara Ekmek dizisine, Yalan Dünya’dan Bizi Hatırla’ya kadar pek çok önemli yapımda oyunculuk yaptı.