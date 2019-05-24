Her şey düşünülmüş! Mickey Mouse evin içi Disney hayranlarını büyülüyor

Disneyland'din dünyanın en mutlu yerlerinden biri olduğunu düşünüyorsanız siz bir de Disney temalı bu evin içini görün!

Mickey Mouse şeklinde yüzme havuzundan tutun, evin içindeki ayna detayına kadar Disney'in unutulmaz karakterlerine yer verilen bu evi görenler burada yaşamanın hayalini kuruyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Palm koyunda bulunan bu ev 5 odası ve 6 banyosu ile kapılarını açıyor.

Ön bahçedeki Mickey lagününün yanı sıra, evin arka tarafında da meşhur fare gibi şekillenen başka bir havuz daha var.

Bu yeterince büyülü gelmediyse, evdeki jakuzi, şelale, mağara ve köprüyü görünce kendinizi Disney'in su parkında hissedebilirsiniz.

İçeri girdiğinizde, evin iç mekanları kullanılan vitray pencereler de Disney karakterleriyle süslü.

İşte Mickey Mouse hayranlarının aklını başından evin fotoğrafları...





