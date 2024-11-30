Her şey Esra Erol'a çıkmasıyla başladı! 'Tek suçum güzel olmak' diyen TikTok fenomeni Yazgül Karakaş Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Hem özel hayatı hem de değişimiyle gündemde! 'O bana ev açtı...'

Eltileriyle ve eşiyle yaşadığı problemler yüzünden Esra Erol'un kapısını çalan ve canlı yayındaki 'Tek suçum güzel olmak' sözüyle hafızalara kazınan Yazgül canlı yayının ardından adeta bir fenomene dönüştü.

Eşiyle boşanan ve kendisine İstanbul'da yeni bir hayat kuran Yazgül şimdi de Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Özel hayatı ve günlük yaşantısına dair samimi itiraflarda bulunan Yazgül Karakaş değişimiyle dikkat çekti.

TİKTOK KAZANCI...

Armağan Çağlayan, Yazgül'e 'Şimdi ne iş yapıyorsun?' diye sordu. TikTok yayıncılığı yaptığını dile getiren Yazgül buradan fena para kazanmadığını dile getirdi.

Çağlayan'ın geçimini nasıl sağladığını sorması üzerine Yazgül; 'Deniz Bey var şu anda bana bir ev açtı. Kendisi İngiltere'de yaşıyor.' diyerek yanıt verdi. Armağan Çağlayan ise 'Deniz Bey kim?' diye şaşırarak sordu.

ÖZEL HAYAT İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Yazgül ise 'Sevgilim oluyor. O da yayıncı. Bana bir ev açtı, 6 ay kiramı ödeyecek. Ama bugün yarın kapının önüne koyacak mı bilmiyorum. Ben onu TikTok'ta gündeme getirdim o da bana destek veriyor.' diyerek açık açık anlattı.

YORUM YAĞDI

Armağan Çağlayan'ın programının bu bölümü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yazgül için sosyal medyada; 'kendine ne yapmış', 'ne kadar değişmiş', 'hem kızıyorum hem üzülüyorum' gibi yorumlar yapıldı.