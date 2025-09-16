Her şey Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi sonrası değişti! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig’in 5. haftası geride kalırken, zirve yarışındaki büyük takımlar haftayı kayıpsız kapattı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyet aldığı haftanın ardından bahis şirketleri şampiyonluk oranlarını yeniden belirledi.

TRABZONSPOR’UN ORANI ARTTI

Haftanın en kritik karşılaşmasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor’un şampiyonluk oranı önemli ölçüde geriledi. Dev maç öncesi 15 olan bordo-mavililerin oranı, bu yenilginin ardından 29’a yükseldi.

BEŞİKTAŞ’TA DEĞİŞİM YOK

Başakşehir karşısında 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş’ın şampiyonluk oranı ise sabit kaldı. Siyah-beyazlıların 15 olan oranında değişiklik yapılmadı.

DERBİ SONRASI FENERBAHÇE...

Kadıköy’de Trabzonspor’u mağlup ederek çıkışını sürdüren Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı 2.5’tan 2.29’a geriledi. Sarı-lacivertliler böylece zirve adayları arasında konumunu güçlendirdi.

GALATASARAY FAVORİ

Haftayı Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle kapatan Galatasaray ise en güçlü şampiyonluk favorisi olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların 1.49 olan şampiyonluk oranı, 1.46’ya çekilerek güncellendi.