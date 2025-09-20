Her şey Frankfurt yenilgisi sonrası oldu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 24 ihtimalini açıkladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ilk haftası geride kaldı. Temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşırken 1-0 öne geçtiği mücadeleden 5-1'lik beklenmedik bir mağlubiyetle ayrılarak ilk haftayı puansız kapatmış oldu.

İHTİMALLER BELİRLENDİ

İlk hafta sonuçlarının ardından istatistik şirketi Football Meets Data, takımların tur şanslarını güncelledi.

İLK 24'E KALMA İHTİMALİ...

Açıklamaya göre sarı-kırmızılıların son 24’e kalma ihtimali %37, son 8’e kalma ihtimali ise yalnızca %2 olarak belirlendi.

SIRADAKİ RAKİP LIVEPOOL

Galatasaray, Devler Ligi’ndeki ikinci maçında evinde İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek.