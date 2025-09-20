Her şey Frankfurt yenilgisi sonrası oldu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 24 ihtimalini açıkladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ilk haftası geride kaldı. Temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşırken 1-0 öne geçtiği mücadeleden 5-1'lik beklenmedik bir mağlubiyetle ayrılarak ilk haftayı puansız kapatmış oldu.
İlk hafta sonuçlarının ardından istatistik şirketi Football Meets Data, takımların tur şanslarını güncelledi.
Açıklamaya göre sarı-kırmızılıların son 24’e kalma ihtimali %37, son 8’e kalma ihtimali ise yalnızca %2 olarak belirlendi.
Galatasaray, Devler Ligi’ndeki ikinci maçında evinde İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek.
