Her şey Frankfurt yenilgisi sonrası oldu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 24 ihtimalini açıkladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftada Frankfurt’a 5-1 mağlup olan Galatasaray’ın tur ihtimalleri açıklandı. Football Meets Data’ya göre sarı-kırmızılıların son 24’e kalma şansı %37, son 8’e kalma şansı ise %2’de kaldı. Cimbom, ikinci maçında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ilk haftası geride kaldı. Temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşırken 1-0 öne geçtiği mücadeleden 5-1'lik beklenmedik bir mağlubiyetle ayrılarak ilk haftayı puansız kapatmış oldu.

Her şey Frankfurt yenilgisi sonrası oldu! Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki ilk 24 ihtimalini açıkladılar 1

İlk hafta sonuçlarının ardından istatistik şirketi Football Meets Data, takımların tur şanslarını güncelledi.

Her şey Frankfurt yenilgisi sonrası oldu! Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki ilk 24 ihtimalini açıkladılar 2

Açıklamaya göre sarı-kırmızılıların son 24’e kalma ihtimali %37, son 8’e kalma ihtimali ise yalnızca %2 olarak belirlendi.

Her şey Frankfurt yenilgisi sonrası oldu! Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki ilk 24 ihtimalini açıkladılar 3

Galatasaray, Devler Ligi’ndeki ikinci maçında evinde İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek.

