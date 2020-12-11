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Her şey Keanu Reeves’le başlamadı! Video oyunlarının ünlü kahramanları

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.12.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Keanu Reeves’in Cyberpunk 2077 oyununda karakter olarak ortaya çıkması hem gamer hem de sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte sinemadan oyun dünyasına geçiş yapan yıldızlar.

Gamer dünyası son zamanlarda Cyberpunk 2077 ile yatıp kalkıyor. Özellikle Keanu Reeves’in de oyunda yer alıyor olması video oyunundaki beklentiyi çok arttırdı.

Keanu Reeves, John Wick, Matrix gibi serilerde yakaladığı başarının ardından oyun dünyasını da alt üst edecek gibi görünüyor. Reeves, Cyberpunk 2077'de Johnny Silverhands isimli bir karakteri canlandırıyor. Tek kolu mekanik olan bu karakter, uzun süre akıllardan çıkmayacağı izlenimini veriyor.

Biz de Keanu Reeves gibi sinema ve televizyon dünyasından oyun dünyasına transfer olan yıldız oyuncuları listeledik. Aralarında Ellen Page'den Mads Mikkelsen'a, Lea Seydoux'dan Rami Malek'e birçok önemli isim bulunuyor.

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Yolu oyun dünyasından geçen oyuncular

Aaron Staton - L.A. Noire
Bruce Willis - Apocalypse
Chow Yun-fat - Stranglehold
Ellen Page - Beyond Two Souls
Hayden Panettiere - Until Dawn
Jean Reno - Onimusha 3
Jet Li - Rise to Honor
Keanu Reeves - Cyberpunk 2077
Kevin Spacey - Call of Duty Advanced Warfare
Kit Harington - Call of Duty Infinite Warfare
Kristen Bell - Assassin's Creed
Lea Seydoux - Death Stranding
Mads Mikkelsen - Death Stranding
Nathan Fillion - Halo 3
Norman Reedus - Death Stranding
Rami Malek - Until Dawn
Sam Witwer - Star Wars The Force Unleashed
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