Her şey Keanu Reeves’le başlamadı! Video oyunlarının ünlü kahramanları

Gamer dünyası son zamanlarda Cyberpunk 2077 ile yatıp kalkıyor. Özellikle Keanu Reeves’in de oyunda yer alıyor olması video oyunundaki beklentiyi çok arttırdı.

Keanu Reeves, John Wick, Matrix gibi serilerde yakaladığı başarının ardından oyun dünyasını da alt üst edecek gibi görünüyor. Reeves, Cyberpunk 2077'de Johnny Silverhands isimli bir karakteri canlandırıyor. Tek kolu mekanik olan bu karakter, uzun süre akıllardan çıkmayacağı izlenimini veriyor.

Biz de Keanu Reeves gibi sinema ve televizyon dünyasından oyun dünyasına transfer olan yıldız oyuncuları listeledik. Aralarında Ellen Page'den Mads Mikkelsen'a, Lea Seydoux'dan Rami Malek'e birçok önemli isim bulunuyor.