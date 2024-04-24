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Her şey son maçtan sonra oldu! Pendikspor maçında oyuna girmeyince resti çekti... Galatasaray'da ayrılık

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2024 17:03
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Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Galatasaray yeni sezon planlamasını da sürdürürken son oynanan Pendikspor maçı sonrası beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Şampiyonluğun en büyük adayı olarak zirvenin sahibi olan Galatasaray kalan maçlarını da kayıpsız tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmanın planlarını yapıyor.

Sarı-Kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, yeni sezonun kadro çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, kadroda tutulacak isimlerin sözleşme durumlarını netleştirirken gidecek isimler de belli olmaya başladı.

AYRILIKLAR BELLİ OLDU

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Şampiyonluk mücadelesi sırasında iç transfer operasyonunu da sezon sonuna bırakmayan Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde 5 yıldız ismi ile sözleşme yenilemişti. Galatasaray'da Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın sözleşmeleri uzatılmıştı. Takımda kalacak isimler, yeni katılacak isimler derken gidecek oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Galatasaray, bu yöndeki yol haritasını da netleştirmeye çalışıyor.

SERGIO'YA VEDA

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Galatasaray'da yeni sezonda kadroda olmayacak isimlerin başında Sergio Oliveira gelirken, Okan Buruk'un 2 maçtır kadroya dahi almadığı Portekizli oyuncu ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılıyor.

NDOMBELE DÖNÜYOR

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Galatasaray'ın orta sahasında bir ayrılık da kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Tanguy Ndombele ile yaşanacak. Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Fransız oyuncu, sezon sonunda kiralandığı Tottenham'a dönecek. Fransız oyuncunun yerine de bir takviye yapılması planlanıyor.

ZAHA RESTİ ÇEKTİ

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Son oynanan Pendikspor karşılaşmasını kulübede tamamlayan Zaha'nın keyfi kaçtı. Okan Buruk'un süre vermediği Fildişi Sahilli yıldız, daha önce de ilk 11'de şans bulamadığı için sitemini dile getirmişti. Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmak istediği belirtiliyor. Yönetim de Zaha'nın transferine onay verecek. (Fanatik)

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