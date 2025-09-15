Her şey Trabzonspor derbisinden sonra oldu! Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu hamlesi

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için dikkat çekici bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandıran bu transferin ardından Barış Alper, eski takım arkadaşını sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

TAKİPTEN ÇIKTI

Fenerbahçe’ye imza atması nedeniyle Galatasaray taraftarlarının yoğun tepkisini alan Kerem Aktürkoğlu, bu kez yakın dostu Barış Alper’in hamlesiyle gündeme geldi. Milli futbolcunun takipten çıkma kararı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

TAKIM ARKADAŞLARI DA ÇIKARMIŞTI

Barış Alper’in bu hamlesi, daha önce gelen tepkilerin devamı niteliğinde oldu. Kerem’in Fenerbahçe’ye transferi sonrası sarı-kırmızılı kulüpte Yunus Akgün ve Abdulkerim Bardakçı da milli oyuncuyu takip etmeyi bırakmıştı. Böylece Galatasaraylı futbolcuların, eski takım arkadaşlarına karşı tavrı bir kez daha net biçimde ortaya çıkmış oldu.

Barış Alper'in bu hamlesinin, Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından gelmesi dikkat çekti.

SEBEBİ BU SÖZLER Mİ?

Fenerbahçe formasını ilk kez dün akşamki Trabzonspor maçında giyen Kerem Aktürkoğlu müsabakanın ardından "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü çocukluk aşkım Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu" ifadelerini kullanmıştı.